«Ростов» намерен подписать защитника сборной Норвегии

Защитник сборной Норвегии Хайтам Алисани может продолжить карьеру в России.
К 29-летнему футболисту проявляет интерес «Ростов». Игрок подпишет контракт до конца этого сезона, он достанется клубу бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента. Этим летом Алисани покинул «Амьен».
Недавно «Ростов» приобрел хавбека «Хельсингборга» Армина Гиговича и полузащитника «Норрчёпинга» Понтуса Алмквиста.
Ростов по ходу сезона решил провести кадровую оптимизацию, насыщая состав морозоустойчивыми скандинавами... Команда к зимним матчам готова..:))
Ростов по ходу сезона решил провести кадровую оптимизацию, насыщая состав морозоустойчивыми скандинавами... Команда к зимним матчам готова..:))