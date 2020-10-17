«Ростов» намерен подписать защитника сборной Норвегии

Страшной пушки Ловрена не хватило даже для ничьей. «Зенит» сделал заявку на последнее место в группе ​Чемпионы России начали путь в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге».

«Зенит» будет в плей-офф Лиги чемпионов. Помогут срочные трансферы и новый подход Почему не получается – знаете. А «Соккер.ру» концентрируется на том, что можно

Антисборная 11-го тура: Грулёв сломал соперника, Мелкадзе не реализовал моменты, Вилков нарушил протокол ВАР Никто не укроется от всевидящего ока «Соккер.ру».

Октябрь сборной России: 0 побед в трех домашних матчах, дебюты и незаменимый Дзюба ​«Соккер.ру» уверен, что могло быть лучше, но радуемся, что удалось избежать