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«Ростов» намерен подписать защитника сборной Норвегии

17 октября 2020, 11:19

Защитник сборной Норвегии Хайтам Алисани может продолжить карьеру в России.

К 29-летнему футболисту проявляет интерес «Ростов». Игрок подпишет контракт до конца этого сезона, он достанется клубу бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента. Этим летом Алисани покинул «Амьен».

Недавно «Ростов» приобрел хавбека «Хельсингборга» Армина Гиговича и полузащитника «Норрчёпинга» Понтуса Алмквиста.

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Все комментарии
cska59
cska59
17 октября в 13:23
Ну да,посмотрел фото-типичный норвежец.
Caniggia
Caniggia
17 октября в 13:18, ред.
Латвия территориально близка к Скандинавии, наверное, отсюда такая тяга Валеры к ногомячистам из этого региона. Толку, правда, пока от ник не так много, как их самих в Ростове.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 октября в 12:59
Норвежцы сейчас в моде
nubom
nubom
17 октября в 12:36
Всяко поближе к Марокко...
drug01
drug01
17 октября в 12:12
Для результата это нужно сделать!
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 12:10
Ростов пытается как то компенсировать трансфер продаж.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 12:04
Скандинавы хороши в России. Они не привередливые по зарплате, трудолюбивые и морозы им не страшны...
ermak6848
ermak6848
17 октября в 11:55
время покажет какая польза будет в обороне у фк " Ростов "...
nikoladolgov
nikoladolgov
17 октября в 11:52
Похоже норвежец то из Грузии.
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
17 октября в 11:41
Скандиавы неплохо приживаются в Ростове
particular
particular
17 октября в 11:27
Настоящий норвежец!..:))
Ростов по ходу сезона решил провести кадровую оптимизацию, насыщая состав морозоустойчивыми скандинавами... Команда к зимним матчам готова..:))
Faustello
Faustello
17 октября в 11:22
Ростов решил начать молицца Одину)))
beefs
beefs
17 октября в 11:20
намерен это еще не подписан...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
17 октября в 11:20
Объединённая сборная скандинавии
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