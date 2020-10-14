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Неймар превзошёл Роналдо по голам в сборной Бразилии

14 октября 2020, 05:24
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу2 : 4Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар оформил хет-трик в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (4:2).

Теперь на счету 28-летнего футболиста 64 гола во всех матчах за национальную команду, включая товарищеские встречи. Таким образом, Неймар обошёл в списке бомбардиров сборной Роналдо, в активе которого 62 гола в составе «Пентакампеоне».

Лучшим и единственным бомбардиром бразильской команды, опережающим Неймара, является Пеле (77 голов).

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
14 октября в 14:44, ред.
пенальтист он
DEIVID
DEIVID ответ NGYRZ (раскрыть)
14 октября в 10:57
По мне, даже Маркиньос в этой ЛЧ сделал для Парижа больше чем Неймар.
DEIVID
DEIVID ответ NGYRZ (раскрыть)
14 октября в 10:55
Да ты что. Роналдиньо волшебник был. Самый техничный игрок за последние лет тридцать Для него футбол это искусство. И самое главное что большинство его трюков как эффектны так эффективны. В то время как у Неймара львиная доля всяких движений с мячом чисто понты.
Запомнят то его безусловно. Но Роналдо и Роналдиньо это легенды до которых он не дотягивает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 октября в 10:38
Пеле следующий
keyek
keyek
14 октября в 10:36
Как вернуть старый дизайн сайта ?
Василий 50
Василий 50
14 октября в 10:36
Серьёзный рубеж
Прохорович
Прохорович
14 октября в 10:35, ред.
Да Пеле Не устоять. неймару еще толко 28 если не забухает то еще года 3 поиграет в сборной
NGYRZ
NGYRZ ответ DEIVID (раскрыть)
14 октября в 10:31
Роналдинье запомнили, а Неймара и подавно запомнят!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 октября в 10:29
Неймар в хорошей форме
Остапчук 67
Остапчук 67
14 октября в 10:23
Он побьет результат Пеле
DEIVID
DEIVID ответ NGYRZ (раскрыть)
14 октября в 10:21
Одного запомнят как великого нападающего, который привёл Бразилию к победе на ЧМ. А другого, да даже х.. его знает как его запомнят.
berda2003
berda2003
14 октября в 09:48
а сколько он игр провёл?
NGYRZ
NGYRZ ответ DEIVID (раскрыть)
14 октября в 09:46
А ты не забывай, с какими партнерами играл РоналдО и с какими Неймар!

А вообще, играть и забивать в сб.Бразилии, это не одно и то же, что играть за условную Хорватию и там ставить рекорды.
NGYRZ
NGYRZ
14 октября в 09:43
Что ни говори, а Неймар свой золотой мяч заслужил!

Хотя он его должен был получить в 2015 году, но его просто наглым образом обокрали в пользу аргентинского продукта пиара!

Но я уверен, с такими темпами Ней играюче сметет на своем пути того же Месси и доберется до Пеле!
DEIVID
DEIVID
14 октября в 09:40
Роналдо 8 забил на одном ЧМ, сделав сборную чемпионом. Так что это всё ху...
Zenit_84
Zenit_84
14 октября в 09:36
И до Пеле уже недалеко
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 08:02
рекорды должны падать))
andre_can
andre_can
14 октября в 07:54
ждем еще 64 банки ;)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 октября в 07:52
Ну всё,теперь Рон будет ему мстить!😜😜😜
Gahi
Gahi
14 октября в 07:43
Ну что есть к чему стремится. Впереди две королевские семёрки!!! ⚽️ ⚽
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
14 октября в 07:21
Ну Пелле он никогда не обгонит
Леон Бугаев
Леон Бугаев
14 октября в 07:17
С хет триком Неймара.
Командир танка
Командир танка
14 октября в 07:09
крут крут, только из них 42 гола забиты в товарищеских матчах
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Agamaga (раскрыть)
14 октября в 06:35
Это не там ли почти каждый год проводят первенство континента?
Agamaga
Agamaga ответ Генадий Павлович (раскрыть)
14 октября в 06:23
Там не играют столько матчей как в Европе чтоб забить 100+ мячей как иранец или нарцисс.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
14 октября в 06:16
Раналдо забил за пару лет эти 62 гола, а этот донжуан только на десятом году своей карьеры, и то за счет левых пенок...
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 05:45
Роналдо забива с игры а неймар сами видите.
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
14 октября в 05:28
Если бы не такие как сегодня левые пенки,не превзошел бы)
ДСА
ДСА
14 октября в 05:28
Похоже и падение результата Пеле не за горами.
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