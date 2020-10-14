Неймар превзошёл Роналдо по голам в сборной Бразилии

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14 октября 2020, 05:24

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар оформил хет-трик в матче отборочного турнира ЧМ -2022 против Перу (4:2).

Теперь на счету 28-летнего футболиста 64 гола во всех матчах за национальную команду, включая товарищеские встречи. Таким образом, Неймар обошёл в списке бомбардиров сборной Роналдо, в активе которого 62 гола в составе «Пентакампеоне».

Лучшим и единственным бомбардиром бразильской команды, опережающим Неймара, является Пеле (77 голов).