Неймар превзошёл Роналдо по голам в сборной Бразилии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар оформил хет-трик в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (4:2).
Теперь на счету 28-летнего футболиста 64 гола во всех матчах за национальную команду, включая товарищеские встречи. Таким образом, Неймар обошёл в списке бомбардиров сборной Роналдо, в активе которого 62 гола в составе «Пентакампеоне».
Лучшим и единственным бомбардиром бразильской команды, опережающим Неймара, является Пеле (77 голов).
Запомнят то его безусловно. Но Роналдо и Роналдиньо это легенды до которых он не дотягивает.
Запомнят то его безусловно. Но Роналдо и Роналдиньо это легенды до которых он не дотягивает.
А вообще, играть и забивать в сб.Бразилии, это не одно и то же, что играть за условную Хорватию и там ставить рекорды.
А вообще, играть и забивать в сб.Бразилии, это не одно и то же, что играть за условную Хорватию и там ставить рекорды.
Хотя он его должен был получить в 2015 году, но его просто наглым образом обокрали в пользу аргентинского продукта пиара!
Но я уверен, с такими темпами Ней играюче сметет на своем пути того же Месси и доберется до Пеле!
Хотя он его должен был получить в 2015 году, но его просто наглым образом обокрали в пользу аргентинского продукта пиара!
Но я уверен, с такими темпами Ней играюче сметет на своем пути того же Месси и доберется до Пеле!