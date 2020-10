Нападающий «Ливерпуля» забил свой 100-й гол за мерсисайдцев.

Египетский форвард отличился в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном».

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️@MoSalah has now netted 💯 goals for the Reds! 🔥 pic.twitter.com/kgxj2T8rEq

