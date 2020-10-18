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Кучаев: «Мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе»

18 октября 2020, 12:11

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

Амбиции, наверное, есть у всех. Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. Есть разные типы людей, многое зависит от этого. Кто-то не может без дома, без родного языка, это тоже надо учитывать. У нас принято хаять игроков, которые не используют свой шанс, но, возможно, человек чувствует, что не сможет обойтись без родных, без привычного уклада жизни. Это не значит, что его надо сразу начинать поливать. О себе могу сказать, что я не отношусь к данному типажу. Не будем загадывать, пока что это всего лишь фантазии, но мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе.

Ранее Кучаев прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ против «Динамо».

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Все комментарии
RIR68
RIR68
18 октября в 20:16
начинай или с восточной, или с не самых топовых клубов западной. сможешь, пробьёшься.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 октября в 15:51
Какие твои годы, Костя, еще успеешь поиграть в европе.
Garrincha58
Garrincha58
18 октября в 15:02
в Польше в Чехии можно попробоваться но там тебе столько не дадут как в России
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 13:23
Чтобы думать о Европе нужно хотя бы пару сезонов громко сыграть в своём чемпионате.
oFANATo
oFANATo
18 октября в 13:22
Терпение и труд Константин....и все получится.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 октября в 13:12
Думать конечно об этом можно , но ехать пока рано. После травмы парень только оклемался, думаю , что еще может прибавить. Ведь на данный момент стабильности не хватает . Но если продолжит в том же духе , то вполне можно и о Европе подумать. А пока все мысли о ЦСКА.
Удачи парню в дальнейшей карьере и в сегодняшнем дерби.
Всем здоровья.
Red blu
Red blu
18 октября в 13:03
Попробуешь какие твои годы.
ДАША Д
ДАША Д
18 октября в 12:56
Эстония тоже Европа
За адекватность
За адекватность
18 октября в 12:37
"Кто-то не может без дома, без родного языка, это тоже надо учитывать." Все это конечно прекрасно и возможно нужно учитывать. Но самое главное, что нужно учитывать, это уровень зарплат, абсолютно не соответствующий уровню мастерства демонстрируемого на футбольном поле. И если нашим мастерам спортивной ходьбы с мячом установить зарплаты условно 50 000 рублей в месяц, то не успеем глазом моргнуть, как подавляющее большинство бросятся покорять чемпионаты условных Венгрий, Польш, Азербайджанов и пр ( кто где сгодится, а в Турцию наверное за счастье будет попасть) забыв о доме и родном языке. Как обычно личное субъективное мнение.
vinyardrip
vinyardrip ответ Big krendel (раскрыть)
18 октября в 12:29
Простите, а у вас чемпионат по чем?
beefs
beefs
18 октября в 12:27
А кому он нужен в Европе...
Zenit_84
Zenit_84
18 октября в 12:23
Может быть ещё и попробуешь
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 12:23
Услышав это, Европа вздрогнула...
Faustello
Faustello
18 октября в 12:22
Взвешенно рассуждает, молодец.
Big krendel
Big krendel
18 октября в 12:18
Какая Европа, если в нашем чемпионате тебя не видно? )))
LOpp
LOpp
18 октября в 12:17
Гинер ещё Чалова не может пристроить, мало в европейских клубах российских олигархов.
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 12:17
ты пока что для европы негоден)) ну если только андора или сан-марино))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 октября в 12:13
К сожалению уровень РПЛ такой, что даже ведущие наши игроки в Европе не тянут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 октября в 12:11
Так езжай,кто тя держит!
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