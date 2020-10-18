Газизов: «Бакаев под капельницей, неприятная зараза»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированных футболистов.
У Жиго было мышечное повреждение небольшое. Думаю, в течение пяти-семи дней оно закончится. Он лечится, мы не стали форсировать события. Что касается Бакаева, то у него в пятницу все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная. Что касается Урунова — воспаление приводящей мышцы, но утром тоже уже занимался в лайтовом режиме.
Есть тут у меня один вариант - зенитовец, не соблюдает социальную дистанцию, особенно в раздевалке.
Есть тут у меня один вариант - зенитовец, не соблюдает социальную дистанцию, особенно в раздевалке.
Съездили в сборную, называется - Джикию на карантин, Бакаева под капельницу.
Ладно хоть Соболев с Зобниным живы-здоровы... вот и думай, кто разносчик заразы?
Съездили в сборную, называется - Джикию на карантин, Бакаева под капельницу.
Ладно хоть Соболев с Зобниным живы-здоровы... вот и думай, кто разносчик заразы?