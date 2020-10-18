ГлавнаяНовости

Газизов: «Бакаев под капельницей, неприятная зараза»

18 октября 2020, 11:46

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированных футболистов.

У Жиго было мышечное повреждение небольшое. Думаю, в течение пяти-семи дней оно закончится. Он лечится, мы не стали форсировать события. Что касается Бакаева, то у него в пятницу все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная. Что касается Урунова — воспаление приводящей мышцы, но утром тоже уже занимался в лайтовом режиме.

Все новости
Азмун: «Жаль, что нам не повезло в матче с „Брюгге“»
Сегодня, 02:27 Комментарии2
Смолов: «Мы довольны результатом. Это хорошее начало»
Сегодня, 01:23 Комментарии2
Лисакович: «Впереди важные игры и плотный график»
Вчера, 23:10 Комментарии4
Николич: «Двигаемся дальше»
Вчера, 22:30 Комментарии15
Р. Нигматуллин: «Стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте»
Вчера, 22:11 Комментарии11
«Зенит» решил обратиться в УЕФА после поражения от «Брюгге»
Вчера, 21:07 Комментарии89
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zzz-
zzz- ответ Сп62 (раскрыть)
18 октября в 19:47
скорее тут душком попахивает...)
Сп62
Сп62 ответ zzz- (раскрыть)
18 октября в 18:59
А может быть душка?
zzz-
zzz- ответ Армейская душа (раскрыть)
18 октября в 16:55
не душа..душонка
Сп62
Сп62
18 октября в 15:08
Хоть бы объяснили, чем ротовирус отличается от короновируса. А то завтра придумают ещё что-то. А мы, ломай голову.
112910415
112910415
18 октября в 13:23
поправляйтесь, люди !
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 12:55
Все отсутствующие болеют короной просто скрывают по указке федуна.
Армейская душа
Армейская душа
18 октября в 12:33, ред.
Говорили же ему - доведут девки и кабаки до цугундера. Но это что бисер метать. А ведь мог и заразить товарищей по сборной. Хотя чего от него ждать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 12:30
Здоровья им всем...
Faustello
Faustello
18 октября в 12:24, ред.
Газизову верить себя не уважать, триздабол ещё тот...
LOpp
LOpp ответ makkie (раскрыть)
18 октября в 12:15
вот и думай, кто разносчик заразы?


Есть тут у меня один вариант - зенитовец, не соблюдает социальную дистанцию, особенно в раздевалке.
LOpp
LOpp
18 октября в 12:13
Бакаев ротовирус, Джикия короновирус, Урунов мышцы. От сборных один вред.
makkie
makkie
18 октября в 12:10
Здоровья!

Съездили в сборную, называется - Джикию на карантин, Бакаева под капельницу.
Ладно хоть Соболев с Зобниным живы-здоровы... вот и думай, кто разносчик заразы?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 октября в 12:02, ред.
Всем здоровья. Времена трудные, болеть нельзя!
ДСА
ДСА
18 октября в 11:48
Не всем легко даётся это пережить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100