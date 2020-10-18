Газизов: «Бакаев под капельницей, неприятная зараза»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированных футболистов.

У Жиго было мышечное повреждение небольшое. Думаю, в течение пяти-семи дней оно закончится. Он лечится, мы не стали форсировать события. Что касается Бакаева, то у него в пятницу все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная. Что касается Урунова — воспаление приводящей мышцы, но утром тоже уже занимался в лайтовом режиме.