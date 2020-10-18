Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об оскорблениях в его адрес со стороны болельщиков «Спартака» во время матча 11-го тура РПЛ.
Я спокоен. Уже говорил во флеш-интервью, что это только подбадривает. Они могут кричать все, что хотят. Но по факту им надо было бы встретиться со мной. Я неоднократно говорил, что готов поговорить с лидерами фан-движения, но они не выходят со мной на связь. Не хотят встречаться… И это не просто так.
Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против Глушакова! Глушакову нечего скрывать, он чист. Почитайте интервью футболистов, которые ушли из «Спартака». И никто из них не понимает, почему меня оскорбляют с трибун.
Я долго молчал. Но сейчас могу сказать: если у них есть ко мне вопросы, то пусть подойдут и предъявят мне в лицо. А писать и кричать всякие гадости… Мне неинтересно это все. Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать. А активисты фан-движения настраивают молодых ребят против меня. Но я готов еще раз повторить: открыт для диалога, приходите — пообщаемся. Если есть что-то мне предъявить — предъявите в глаза.
И в это не трудно поверить!!!
И в это не трудно поверить!!!
Повторюсь, он чист
Повторюсь, он чист
Ты бы его ещё с Федором Черенковым сравнил!
Ты бы его ещё с Федором Черенковым сравнил!
Их проблемы, это их проблемы, а проблемы Глушакова-это его проблемы...
Их проблемы, это их проблемы, а проблемы Глушакова-это его проблемы...
Помнится, что "Глушаков -это похороны"
А не прекращающееся пикирование с болельщиками говорит лишь о том, что судьба "Спартака" не безразлична обеим сторонам...
Я считаю, что Глушаков достоин только уважения, как футболист (в том числе и в спартаковский период)...
А все эти разговоры вокруг до около - не делают чести тем, кто их затевает...
Большого смысла в этом нет и на качестве футбола не отражается...Так потешить собственное самолюбие...
Желаю успехов Д. Глушакову в оставшейся части карьеры...
А всем побольше дружелюбия и понимания...В одной стране живем...
Помнится, что "Глушаков -это похороны"
А не прекращающееся пикирование с болельщиками говорит лишь о том, что судьба "Спартака" не безразлична обеим сторонам...
Я считаю, что Глушаков достоин только уважения, как футболист (в том числе и в спартаковский период)...
А все эти разговоры вокруг до около - не делают чести тем, кто их затевает...
Большого смысла в этом нет и на качестве футбола не отражается...Так потешить собственное самолюбие...
Желаю успехов Д. Глушакову в оставшейся части карьеры...
А всем побольше дружелюбия и понимания...В одной стране живем...
Но оно раз от раза пытается напомнить о себе
Но оно раз от раза пытается напомнить о себе
А люди все далеко не святые, за каждым душок есть
А люди все далеко не святые, за каждым душок есть