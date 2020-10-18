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Глушаков — фанатам: «Если есть что-то мне предъявить — предъявите в глаза»

18 октября 2020, 11:01
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об оскорблениях в его адрес со стороны болельщиков «Спартака» во время матча 11-го тура РПЛ.

Я спокоен. Уже говорил во флеш-интервью, что это только подбадривает. Они могут кричать все, что хотят. Но по факту им надо было бы встретиться со мной. Я неоднократно говорил, что готов поговорить с лидерами фан-движения, но они не выходят со мной на связь. Не хотят встречаться… И это не просто так.

Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против Глушакова! Глушакову нечего скрывать, он чист. Почитайте интервью футболистов, которые ушли из «Спартака». И никто из них не понимает, почему меня оскорбляют с трибун.

Я долго молчал. Но сейчас могу сказать: если у них есть ко мне вопросы, то пусть подойдут и предъявят мне в лицо. А писать и кричать всякие гадости… Мне неинтересно это все. Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать. А активисты фан-движения настраивают молодых ребят против меня. Но я готов еще раз повторить: открыт для диалога, приходите — пообщаемся. Если есть что-то мне предъявить — предъявите в глаза.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
18 октября в 16:52
    Верг
    Верг
    18 октября в 16:09
    Первый раз вижу, что контрацептивы разговаривают
    Q-J-G
    Q-J-G ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    18 октября в 15:47
    Ну наконец-то, "пришли," хоть к какому-либо - компромиссу)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
    18 октября в 15:44
    Согласен не забудем его вклад в чемпионство
    trimetil
    trimetil
    18 октября в 15:40
    Глушаков это похороны Карреры.
    Давайте думать
    Давайте думать
    18 октября в 15:35
    Д. Глушаков резиновое изделие? О_о

    И в это не трудно поверить!!!
    Сп62
    Сп62
    18 октября в 15:27
    Я тоже был против Карреры. Каждый имеет своё мнение и имеет право его высказывать, никого при этом не оскорбляя. Те же кто привык к "одобрямс" как раз и кричат из-за угла: "Окелла промахнулся". А сказать в глаза слабо.
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    18 октября в 14:43
    Его резинкой обзывали на матче?
    311
    311
    18 октября в 14:20
    Дениска своих чехов приведет на стрелу!)
    Заполярный
    Заполярный
    18 октября в 13:37
    Оставьте уже Глушакова в покое, он все же не малый вклад внес в чемпионство СПАРТАКА. Лучше переключитесь на деревянное изделие, вот где .........
    Q-J-G
    Q-J-G ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    18 октября в 13:34
    Вряд ли, не отмоется, не простят ему Карреру... ОПГ-"Ромашка"
    Палыч82
    Палыч82 ответ ДАША Д (раскрыть)
    18 октября в 13:04
    Да легко,) В баньке, особенно с фанатом женского пола,)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
    18 октября в 12:56
    А судьи кто?))
    Повторюсь, он чист
    sv_1969
    sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    18 октября в 12:56
      Q-J-G
      Q-J-G ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      18 октября в 12:46
      Ну и что, это оправдывает проступки Д.Глушакова???
      Их проблемы, это их проблемы, а проблемы Глушакова-это его проблемы...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
      18 октября в 12:40
      И у Марадонны и Гарринчи были проблемы
      морозз
      морозз
      18 октября в 12:29
      Любого мало мальского топ футболиста обсуждали, обсуждают и будут обсуждать! И только от самого футболиста зависит... будут ли его помнить всегда как Легенду Спартака, ЦСКА, Зенита или проклинать и плеваться вслед! Глушаков помог Спартаку стать Чемпионом а потом своими словами и действиями разрушить команду. Вот это и не могут простить ему многие фанаты красно белых!
      Faustello
      Faustello
      18 октября в 12:28
      Изделие огрызаеццо))
      Михаил Полунин
      Михаил Полунин
      18 октября в 11:55
      Глушаков много сделал для Спартака в плане игры и популяризации команды...Футболист - прекрасный: верх совершенства - гол в ворота Амкара в год чемпионства!
      Помнится, что "Глушаков -это похороны"
      А не прекращающееся пикирование с болельщиками говорит лишь о том, что судьба "Спартака" не безразлична обеим сторонам...
      Я считаю, что Глушаков достоин только уважения, как футболист (в том числе и в спартаковский период)...
      А все эти разговоры вокруг до около - не делают чести тем, кто их затевает...
      Большого смысла в этом нет и на качестве футбола не отражается...Так потешить собственное самолюбие...
      Желаю успехов Д. Глушакову в оставшейся части карьеры...
      А всем побольше дружелюбия и понимания...В одной стране живем...
      ДАША Д
      ДАША Д
      18 октября в 11:49
      А один на один с фанатом будет слабо.
      Q-J-G
      Q-J-G ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      18 октября в 11:42
      Да тебя почитать, да он святой... Кроме футбольной культуры на футбольном поле, есть ещё и другая культура, которая вне игры, но не менее важная... С этой культурой, у него проблемы, тем более, если ещё и судить по его поступкам, вне игры...
      brauning.86
      brauning.86
      18 октября в 11:40
      Все уже давно забыли про изделие
      Но оно раз от раза пытается напомнить о себе
      nubom
      nubom
      18 октября в 11:38
      Денис, когда совсем достанут - почитай отзывы о Месси....
      LOpp
      LOpp
      18 октября в 11:34
      Господи, да не трогайте его.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
      18 октября в 11:30
      Есть по нему что-то, хоть один факт назовешь?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
      18 октября в 11:29
      Только на поле играют футболисты а не люди, и к футболисту Глушакову никаких претензий быть не может по прошлому, это не костолом глагол и не вернблум и не хам широков, у Дениса с футбольной культурой полный порядок.
      А люди все далеко не святые, за каждым душок есть
      sv_1969
      sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      18 октября в 11:26
      Так может ему надо с себя начать!
      RIR68
      RIR68
      18 октября в 11:26
      Гушаков чист. Супер чист. Только что из бани.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      18 октября в 11:24
      Очень обидно за быдло фанов. Денис, не обращай внимания, и удачи тебе
      Caniggia
      Caniggia
      18 октября в 11:18
      Не простят его за Карреру, он и сам это знает.
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