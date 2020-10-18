Полузащитник «Химок» высказался об оскорблениях в его адрес со стороны болельщиков «Спартака» во время матча 11-го тура РПЛ .

Я спокоен. Уже говорил во флеш-интервью, что это только подбадривает. Они могут кричать все, что хотят. Но по факту им надо было бы встретиться со мной. Я неоднократно говорил, что готов поговорить с лидерами фан-движения, но они не выходят со мной на связь. Не хотят встречаться… И это не просто так.

Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против Глушакова! Глушакову нечего скрывать, он чист. Почитайте интервью футболистов, которые ушли из «Спартака». И никто из них не понимает, почему меня оскорбляют с трибун.

Я долго молчал. Но сейчас могу сказать: если у них есть ко мне вопросы, то пусть подойдут и предъявят мне в лицо. А писать и кричать всякие гадости… Мне неинтересно это все. Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать. А активисты фан-движения настраивают молодых ребят против меня. Но я готов еще раз повторить: открыт для диалога, приходите — пообщаемся. Если есть что-то мне предъявить — предъявите в глаза.