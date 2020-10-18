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Рамирес: «Выход „Краснодара“ в Лигу чемпионов — это исторический успех»

18 октября 2020, 12:02

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов.

Выход «Краснодара» в Лигу чемпионов — это исторический успех. Слыша гимн Лиги чемпионов, ощущаешь уникальность момента, о котором мечтают многие игроки и тренеры. Это что-то удивительное! Мурашки по коже не бегут, но переполняют эмоции. Конечно, это уникальный момент для клуба и для каждого из нас.

Что касается соперников, эти команды на слуху, они – одни из лидеров в топовых чемпионатах Европы. Здорово, что мы попали в такую группу! Интересно испытать себя в матчах с такими соперниками. У нас есть огромное желание побеждать, но в то же время мы будем наслаждаться каждой игрой. Современный футбол – конкурентный и непредсказуемый. Поэтому нужно получать удовольствие, но и брать на себя ответственность, делать все необходимое для победы.

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Все комментарии
1bear
1bear
18 октября в 22:30
удачи в ЛЧ,думаю,что 3-е место будет успехом...
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 12:47
все кандидаты №1 на ле кроме локо)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 октября в 12:30
Даже отбираясь (как Зенит) из первой корзины слабых соперников в группе не получишь. С тем же Мидтьюлландом у наших команд были бы проблемы. Возможность поиграть в следующий раз в ЛЧ в связи с постоянно снижающимся рейтингом может долгое время не представиться, нужно показать сейчас все, на что способны и добиваться успехов любой ценой.
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 12:03
Этот бы успех, да закрепить в ЛЧ - отличной игрой и результатами!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 12:03
И не поспоришь...
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