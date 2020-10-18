Рамирес: «Выход „Краснодара“ в Лигу чемпионов — это исторический успех»

Защитник «Краснодара» прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов.

Выход «Краснодара» в Лигу чемпионов — это исторический успех. Слыша гимн Лиги чемпионов, ощущаешь уникальность момента, о котором мечтают многие игроки и тренеры. Это что-то удивительное! Мурашки по коже не бегут, но переполняют эмоции. Конечно, это уникальный момент для клуба и для каждого из нас.

Что касается соперников, эти команды на слуху, они – одни из лидеров в топовых чемпионатах Европы. Здорово, что мы попали в такую группу! Интересно испытать себя в матчах с такими соперниками. У нас есть огромное желание побеждать, но в то же время мы будем наслаждаться каждой игрой. Современный футбол – конкурентный и непредсказуемый. Поэтому нужно получать удовольствие, но и брать на себя ответственность, делать все необходимое для победы.