Кульчий: «ЦСКА выиграл закономерно, поздравляю их с победой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 11-го тура РПЛ .

В первом тайме ЦСКА завладел инициативой. Не получилась у нас игра в атаке, сидели низко в обороне, были разрывы между линиями. Имели подходы, но в целом ЦСКА выглядел интереснее.

То же самое продолжилось во втором тайме. Соперник забил два гола, их это расслабило. Мы раскрепостились и забили, вернулись в игру, но пропустили третий. Могли делать 3:2 и иметь надежду на спасение, но ЦСКА выиграл закономерно, поздравляю их с победой.

Почему не было Шварца? Еще не оформлены документы, ждем приезда. Надеюсь, в следующей игре он будет руководить командой.