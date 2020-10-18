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Кульчий: «ЦСКА выиграл закономерно, поздравляю их с победой»

вчера, 18:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 11-го тура РПЛ.

В первом тайме ЦСКА завладел инициативой. Не получилась у нас игра в атаке, сидели низко в обороне, были разрывы между линиями. Имели подходы, но в целом ЦСКА выглядел интереснее.

То же самое продолжилось во втором тайме. Соперник забил два гола, их это расслабило. Мы раскрепостились и забили, вернулись в игру, но пропустили третий. Могли делать 3:2 и иметь надежду на спасение, но ЦСКА выиграл закономерно, поздравляю их с победой.

Почему не было Шварца? Еще не оформлены документы, ждем приезда. Надеюсь, в следующей игре он будет руководить командой.

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SHMEL
SHMEL
вчера в 22:16
В целом, мы заслуженно и закономерно победили, показав красивый и качественный футбол при отсутствии многих лидеров. Очень радует сейчас глубина скамейки,что даже потеря Марио, Набабкина, Щенникова, Фукса, Ахметова,отсутствие Сигурдсона и Магнуссона не помешали нам уверенно победить.
neukomm
neukomm ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:43
Вот поэтому Шунин НЕ ДОЛЖЕН быть номер 1 в сборной!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:03
Вынужденная замена Карпова на Дзагу оказалась удачной, Алан усилил игру. Очень порадовал. Карпову здоровья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ pavkur (раскрыть)
вчера в 20:00
Типичный???? Попробуйте Шунину ( № 1 в сборной) забить 3 мяча с игры. Скорее доглворняк Химки СпаМ. Счёт такой же.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:52
Шварца ещё нет, а вот оборона а-ля Майнц уже есть.
Big krendel
Big krendel
вчера в 19:06
Динамо пора обратно в Пердив.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:05
Даже тарасовские безбородов и кукуян не смогли отменить эту значимую победу армейцеф, всех красно-синих с победой.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:00
Очень уверенно армейцы провели матч. Понравилось движение, неплохо комбинировали, часто били по воротам. Парни просто молодцы. Моментов создали в разы больше Динамо. Жаль Карпова, в защите и так потери , а тут и еще одно несчастье.
Порадовала игра в атаке, чуть улучшить реализацию и было бы вообще прекрасно.
Армейцев с победой, динамикам ждать перемен с новым главным дядей.
Всем здоровья.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 18:59
Менты разобраны в дупль
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:58
Бесспорно заслуженная победа, хотя Безбородов пару раз и ошибался, особенно не удалив игрока Динамо за сломанный нос Карпова.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:55
ЦСКА уверенной победой над Динамо подтвердил свои амбиции в борьбе не только за отбор в Лигу Чемпионов, но и возможно за чемпионство.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:54
ЦСКА смотрелся лучше.
shlomo
shlomo
вчера в 18:50
Ну значит и следующий матч у Динамо не пойдет....Ждем тренера
pavkur
pavkur
вчера в 18:50
Типичный договорняк.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:47
это верные слова))
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