Кутепов: «Пропущенный гол сыграл свою роль — все немного очнулись»

Защитник «Спартака» прокомментировал итоги матча 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

В такой тройке центральных защитников мы вышли впервые в этом сезоне, но у каждого из ребят есть навыки и определённый уровень квалификации. Не скажу, что мне пришлось очень сильно потрудиться, подчищая за кем-то. Мы больше помогали друг другу и в сложных ситуациях старались страховать, подсказывать, чтобы как можно лучше справиться со своей работой. Огромных провалов не было. У меня лучшая статистика по количеству отборов, единоборств в обороне и подборов? У меня как у центрального защитника в тройке в этом и была моя основная задача: подстраховывать партнёров, подчищать, подбирать мячи.

Персональной установки Тедеско не было. Понятно, допускать как можно меньше атак на свои ворота, закрывать соперника на его половине поля. В первом тайме мы часто находились под прессингом, пока «Химки» были посвежее, а мы долго втягивались в игру. Пока были силы, они выбегали в контратаки, имея большое пространство у нас за спиной — «Спартак» всегда играет высоко. Из-за этого и возникали моменты у наших ворот. Во втором тайме мы добавили в движении и агрессии. Плюс пропущенный гол сыграл свою роль — все немного очнулись и взялись за дело, сделав результат.