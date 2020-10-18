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Кутепов: «Пропущенный гол сыграл свою роль — все немного очнулись»

вчера, 16:39
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал итоги матча 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

В такой тройке центральных защитников мы вышли впервые в этом сезоне, но у каждого из ребят есть навыки и определённый уровень квалификации. Не скажу, что мне пришлось очень сильно потрудиться, подчищая за кем-то. Мы больше помогали друг другу и в сложных ситуациях старались страховать, подсказывать, чтобы как можно лучше справиться со своей работой. Огромных провалов не было. У меня лучшая статистика по количеству отборов, единоборств в обороне и подборов? У меня как у центрального защитника в тройке в этом и была моя основная задача: подстраховывать партнёров, подчищать, подбирать мячи.

Персональной установки Тедеско не было. Понятно, допускать как можно меньше атак на свои ворота, закрывать соперника на его половине поля. В первом тайме мы часто находились под прессингом, пока «Химки» были посвежее, а мы долго втягивались в игру. Пока были силы, они выбегали в контратаки, имея большое пространство у нас за спиной — «Спартак» всегда играет высоко. Из-за этого и возникали моменты у наших ворот. Во втором тайме мы добавили в движении и агрессии. Плюс пропущенный гол сыграл свою роль — все немного очнулись и взялись за дело, сделав результат.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:38
так и было
ну, и тренер ругался в перерыве
Petergoff
Petergoff
вчера в 18:46, ред.
Сначала думали, что без помощи свистка выиграют-Не получилось)))
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 17:51
так по сценарию сыграли
pavkur
pavkur
вчера в 17:45
Первым очнулся судья.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:21
Повезло, что так случилось.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:19
ты в клубе вместо глушака теперь?)))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:14
Хорошо что пропустили, спасибо Мирзову
makkie
makkie
вчера в 17:12, ред.
Может стоило сразу взвинтить темп, а не играть как сонные мухи?

И зачем Кутепов встал на линию ворот, в эпизоде со вторым голом. В итоге Идову без сопротивления забивал.
Лавры Максименко не дают покоя?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:01
Надо уже научиться играть с первых минут. Сколько то можно учиться на своих ошибках???
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:00
Кутя важная фигура в тарасовке он даже под Ибру причесался.
Big krendel
Big krendel
вчера в 16:59
Это судья резко проснулся после перерыва. К чему это я?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:47
Вовремя очнулись...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
Так и есть...
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