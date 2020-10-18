ГлавнаяНовости

Самедов: «„Зенит“ уже не тот, „Спартаку“ нужно бросать ему вызов»

вчера, 18:10

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Спартак» делит первую строчку в таблице РПЛ с «Зенитом».

«Спартак» сейчас идет здорово с «Зенитом». Но есть еще ЦСКА, «Краснодар»… Впереди еще много игр, не надо торопиться. Кокорин? Я уверен, что Кокорин будет еще забивать. Это классный нападающий. Ему надо было даже не забить, а просто подлечиться и набрать оптимальную форму. А что касается голевых действий, то я в нем не сомневался.

Покупка Мозеса — это заявка на борьбу за чемпионство? Это, конечно, усиление. Взяли классного футболиста и укрепили проблемную позицию. Его имя и клубы, в которых он играл, говорят сами за себя. Вообще здорово, что в «Спартаке» сейчас играют все. Особенно воспитанники. Хочется верить, что Тедеско доверяет молодежи и делает ставку на них. Я думаю, что это хорошо для клуба. В «Спартаке» всегда хватало воспитанников в заявке. Просто кому-то давали шанс, кому-то нет. Сейчас доверяют всем.

Есть ли сейчас прогноз на «Спартак» на оставшуюся часть чемпионата? Понятное дело, что надо на первое место забираться, но если будут в тройке — тоже хорошо. Мне кажется, сейчас такой чемпионат, что вполне возможно на чемпионство замахнуться. Да, «Спартак» — претендент на чемпионство. Сейчас нет каких-то сверхсильных команд. Тот же «Зенит» сейчас не тот, что был раньше, и нужно бросать ему вызов.

Также не так давно Самедов высказался об уровне чемпионата России.

Все новости
У сына Черчесова сломана челюсть, черепно-мозговая травма и выбит зуб
Вчера, 23:56 Комментарии4
Талалаев: «До удаления „Ахмат“ играл лучше „Ростова“»
Вчера, 22:17 Комментарии5
Тренер «Ростова» Кафанов: «Счет не по игре, грозненцы играли лучше нас»
Вчера, 22:08 Комментарии20
Агент Сафонов: «Газизов считает деньги и не ворует из „Спартака“»
Вчера, 20:58 Комментарии12
Акинфеев: «Безо всякого сарказма считаю, что Васин — топовый защитник»
Вчера, 19:26 Комментарии35
Ганчаренко: «Мы заслуженно победили „Динамо“, они многовато позволили нам»
Вчера, 19:10 Комментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:41
Зенит играет уверенней, с запасом, что не скажешь про Спартак у которого победы вымученные
kostjan 58
kostjan 58
вчера в 21:40
а почему только спартаку...есть команды и помимо поросят....))
протон1
протон1
вчера в 21:10
давно азербайджан не слышал. где ты самедов сейчас 7 че ты не играешь илив пляжный футбол перешел?
ABir
ABir
вчера в 20:04
Надо просто в каждом матче играть на победу и с полной самоотдачей всех игроков. А там будет видно, на какое место буде мне претендовать
112910415
112910415
вчера в 19:59
посмотрим, как пойдёт дело :
несколько раз за сезон случаются то взлёт, то спад ... причем, у всех практически
VV V
VV V
вчера в 18:58
Спартаку надо бросать вызов пердиву, случайно забрались на второе место, один гонор.
mensk
mensk
вчера в 18:53
Еще не вечер.
pavkur
pavkur
вчера в 18:52
Пока даже Химкам вызов без судьи бросить не могут.
drug01
drug01
вчера в 18:36
Зенит ведёт игру под своим контролем и может всегда прибавить!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:27
Давно арбузника не слышно было, сезон закончился.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 18:26
О бахчевик вылез
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 18:18
без судеек что спартак, что зенит откатятся из тройки
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:15
а не пора ли просто играть и не понтаваться ))) а то одни спецы,все знают как и что)))) а на поле играют свистки)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:11
Так уже бросили!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100