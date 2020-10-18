Самедов: «„Зенит“ уже не тот, „Спартаку“ нужно бросать ему вызов»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Спартак» делит первую строчку в таблице РПЛ с «Зенитом».

«Спартак» сейчас идет здорово с «Зенитом». Но есть еще ЦСКА , «Краснодар»… Впереди еще много игр, не надо торопиться. Кокорин? Я уверен, что Кокорин будет еще забивать. Это классный нападающий. Ему надо было даже не забить, а просто подлечиться и набрать оптимальную форму. А что касается голевых действий, то я в нем не сомневался.

Покупка Мозеса — это заявка на борьбу за чемпионство? Это, конечно, усиление. Взяли классного футболиста и укрепили проблемную позицию. Его имя и клубы, в которых он играл, говорят сами за себя. Вообще здорово, что в «Спартаке» сейчас играют все. Особенно воспитанники. Хочется верить, что Тедеско доверяет молодежи и делает ставку на них. Я думаю, что это хорошо для клуба. В «Спартаке» всегда хватало воспитанников в заявке. Просто кому-то давали шанс, кому-то нет. Сейчас доверяют всем.

Есть ли сейчас прогноз на «Спартак» на оставшуюся часть чемпионата? Понятное дело, что надо на первое место забираться, но если будут в тройке — тоже хорошо. Мне кажется, сейчас такой чемпионат, что вполне возможно на чемпионство замахнуться. Да, «Спартак» — претендент на чемпионство. Сейчас нет каких-то сверхсильных команд. Тот же «Зенит» сейчас не тот, что был раньше, и нужно бросать ему вызов.