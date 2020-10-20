Проект демонтажа трибун «Екатеринбург-Арены» пройдет экспертизу в этом году

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что экспертиза проекта демонтажа временных трибун стадиона «Екатеринбург-Арена» завершится к концу 2020 года, затем они будут переданы муниципалитетам региона.
Проект на стадии подготовки, в конце года мы выведем его из экспертизы. Он связан с тем, что трибуны на 12 тысяч зрителей, которые здесь сделаны, будут направлены в муниципальные образования, где мы ежегодно строим десятки футбольных площадок.
Также уточняется, что работы начнутся в 2021 году.
- Как же можно без программы? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
- Значит, будут грабить."
- Как же можно без программы? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
- Значит, будут грабить."