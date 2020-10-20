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Проект демонтажа трибун «Екатеринбург-Арены» пройдет экспертизу в этом году

сегодня, 12:28

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что экспертиза проекта демонтажа временных трибун стадиона «Екатеринбург-Арена» завершится к концу 2020 года, затем они будут переданы муниципалитетам региона.

Проект на стадии подготовки, в конце года мы выведем его из экспертизы. Он связан с тем, что трибуны на 12 тысяч зрителей, которые здесь сделаны, будут направлены в муниципальные образования, где мы ежегодно строим десятки футбольных площадок.

Также уточняется, что работы начнутся в 2021 году.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 14:19
А как она должна быть продумана? Если взялся проводить,то будешь играть по правилам ФИФА...пардон-выгодоприобретателей,стоящих за их спинами.Временные трибуны-это и есть компромисс,как и уменьшение стандарта мест,как на стадионе Калининграда.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:17
Умельцы извлекать прибыль из убытков снова в деле.Стоимость проекта демонтажа превысит стоимость проекта строительства всего стадиона,а заказ на подряд выиграет фирма,аффилированная семье губернёра.
beefs
beefs
сегодня в 13:55
вот результаты не продуманной политики при строительстве стадионов к ЧМ-18
ДСА
ДСА
сегодня в 13:23
На сувениры еще можно раздать.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:44
"- А скажи пан атаман Грицько Тавричский, а есть ли у тебя какая — никакая программа?
- Как же можно без программы? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
- Значит, будут грабить."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:43, ред.
А следующим будет полный демонтаж стадиона в Саранске, который никому не нужен и был построен по глупости Мутко. Футбол в Мордовии никому не нужен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:36
Делайте на века,а не как обычно!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:32
Год будут думать как выгоднее навариться.
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