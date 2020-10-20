Проект демонтажа трибун «Екатеринбург-Арены» пройдет экспертизу в этом году

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сегодня, 12:28

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что экспертиза проекта демонтажа временных трибун стадиона «Екатеринбург-Арена» завершится к концу 2020 года, затем они будут переданы муниципалитетам региона.

Проект на стадии подготовки, в конце года мы выведем его из экспертизы. Он связан с тем, что трибуны на 12 тысяч зрителей, которые здесь сделаны, будут направлены в муниципальные образования, где мы ежегодно строим десятки футбольных площадок.

Также уточняется, что работы начнутся в 2021 году.