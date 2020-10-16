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РФС и УЕФА остались довольны организацией матчей на «ВТБ-Арене»

вчера, 19:10

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский заявил, что РФС и УЕФА остались довольны организацией матче Лиги Наций на «ВТБ-Арене».

Организация матчей прошла на высшем уровне, представители РФС и УЕФА остались довольны: никаких нареканий по работе административного штаба, технического персонала, служб безопасности и информационных технологий не было. Мы постарались сделать все возможное, чтобы игроки сборных, тренерский и административный штабы, а также зрители, пришедшие на матч, чувствовали себя комфортно и получали удовольствие от присутствия на «ВТБ-Арене». Прежде всего это касается безопасности: в рамках регламента УЕФА и требований Роспотребнадзора на «ВТБ-Арене» были соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции, среди которых разметка холлов и трибун, установка дезинфекторов для рук, проверка температуры посетителей, выдача средств индивидуальной защиты. Стюарды в фойе и на трибунах контролировали выполнение всех правил и периодически напоминали зрителям о необходимости использования масок.

Ранее Лунтовский заявил, что «ВТБ-Арена» рассчитывает побороться за право принимать финалы еврокубков.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:23
Пусть пробуют, может дадут какой нибудь финальчик.
ДСА
ДСА
вчера в 19:34
Видать подарки подарили.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:25
Знай наших
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:19
Ничем не хуже чем в гейропе.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:15
Ну и хорошо
drug01
drug01
вчера в 19:15
У нас всегда хорошо! Только счёт не такой нужен!
shlomo
shlomo
вчера в 19:13
Это очень радует...будут перспективы
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