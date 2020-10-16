РФС и УЕФА остались довольны организацией матчей на «ВТБ-Арене»

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский заявил, что РФС и УЕФА остались довольны организацией матче Лиги Наций на «ВТБ-Арене».

Организация матчей прошла на высшем уровне, представители РФС и УЕФА остались довольны: никаких нареканий по работе административного штаба, технического персонала, служб безопасности и информационных технологий не было. Мы постарались сделать все возможное, чтобы игроки сборных, тренерский и административный штабы, а также зрители, пришедшие на матч, чувствовали себя комфортно и получали удовольствие от присутствия на «ВТБ-Арене». Прежде всего это касается безопасности: в рамках регламента УЕФА и требований Роспотребнадзора на «ВТБ-Арене» были соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции, среди которых разметка холлов и трибун, установка дезинфекторов для рук, проверка температуры посетителей, выдача средств индивидуальной защиты. Стюарды в фойе и на трибунах контролировали выполнение всех правил и периодически напоминали зрителям о необходимости использования масок.