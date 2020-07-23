Сборная России ещё не определилась со стадионом на матчи Лиги Наций

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23 июля 2020, 17:59

Сборная России продолжает поиски стадиона для осенних матчей в Лиге Наций.

Сообщается, что окончательный выбор места проведения матчей будет зависеть от того, сколько зрителей власти разрешат пускать на стадионы к сентябрю.

Если встречи разрешат посетить 10 процентам зрителей от общей вместимости стадиона, то фаворитом является «ВТБ Арена», на которой домашние игры проводит «Динамо». Если будет получено разрешение на посещение матчей 50 процентам зрителей, то все три игры сборной России в Лиге Наций пройдут в «Лужниках».