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Сборная России ещё не определилась со стадионом на матчи Лиги Наций

23 июля 2020, 17:59

Сборная России продолжает поиски стадиона для осенних матчей в Лиге Наций

Сообщается, что окончательный выбор места проведения матчей будет зависеть от того, сколько зрителей власти разрешат пускать на стадионы к сентябрю.

Если встречи разрешат посетить 10 процентам зрителей от общей вместимости стадиона, то фаворитом является «ВТБ Арена», на которой домашние игры проводит «Динамо». Если будет получено разрешение на посещение матчей 50 процентам зрителей, то все три игры сборной России в Лиге Наций пройдут в «Лужниках».

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CSKA2012
CSKA2012
24 июля в 07:38
Лишь бы ляди заработать ))
Арбалет
Арбалет
24 июля в 00:52
Только не в Москве. Калининград лучший вариант.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 июля в 22:51
Пусть жребий кинут
serh62
serh62
23 июля в 21:38
у сборной должен быть свой стадион. один. это должны быть Лужники, главная арена страны. негоже сборной колесить по городам и весям в поисках пристанища.
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 21:32
То есть всё-таки определились просто дело времени.
Caniggia
Caniggia
23 июля в 20:49
В Краснодаре - самый крутой стадион.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 19:07
лужа лучший выбор))
Lukajs
Lukajs
23 июля в 18:39
Лучше на открывашке, там уже привыкли позориться.
Rheinfall
Rheinfall
23 июля в 18:04
да какая к едрени фени ВТБ-Арена? в Самаре , Саранске , Н.Новгороде , Волгограде , Казани , Ёбурге либо в Калининграде играйте , люди болельщики не в двух столицах живут и не только лишь на юге страны!
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