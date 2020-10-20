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«Спартак» провел тренировку накануне матча с «Енисеем»

сегодня, 13:34
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 15:00 Не начался

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что московский клуб провел тренировку накануне матча Кубка России против «Енисея».

Также отмечается, что московский клуб уже отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Красноярск.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:44, ред.
Можно смело посылать второй состав, нечего ломать основу.
Новый формат КР позволяет не тратить силы в квалификации.
Спартак уже одной ногой вышел из своей группы, достаточно не проиграть Енисею 0-4 и выше.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:27
Выпустят второй состав.
stavr74
stavr74 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 14:18
посмотрим на очередной ваш позор в еврокубках))
хоть бабок поднимем на ваших проигрышах ))
порт
порт
сегодня в 14:10
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:59
    С Енисеем победы а в еврокубках позор.
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 13:57
    Грозный соперник у Спартака. ))))
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 13:53
    "Спартаку" пора выигрывать Кубок России.
    pavkur
    pavkur
    сегодня в 13:53
    Тоже трофей, удачи Енисею!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 13:42
    Это как Лига Чемпионов считается ? кто знает, гыгы ?
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 13:39
    Вот так, кто то в еврокубках играет, а кто то с Енисеем в Красноярске)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:35
    Вся страна за Енисей!
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