«Спартак» провел тренировку накануне матча с «Енисеем»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что московский клуб провел тренировку накануне матча Кубка России против «Енисея».
Также отмечается, что московский клуб уже отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Красноярск.
📸 Потренировались на снежной (всё только начинается!) базе перед #ЕнисейСпартак, уже едем в аэропорт ✈️ pic.twitter.com/SfVsubU2uK— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020
Новый формат КР позволяет не тратить силы в квалификации.
Спартак уже одной ногой вышел из своей группы, достаточно не проиграть Енисею 0-4 и выше.
Новый формат КР позволяет не тратить силы в квалификации.
Спартак уже одной ногой вышел из своей группы, достаточно не проиграть Енисею 0-4 и выше.
хоть бабок поднимем на ваших проигрышах ))
хоть бабок поднимем на ваших проигрышах ))