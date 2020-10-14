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Вендел провел первую тренировку за «Зенит»

14 октября 2020, 16:31

Новичок «Зенита» Вендел провел первую тренировку в составе команды, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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Все комментарии
makkie
makkie
14 октября в 20:52
Цыган - так и запишем-с)
VV V
VV V
14 октября в 18:47
Даже страшно представить сколько Венделу, за первую тренировку, заплатил государственный Газпром ?!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 311 (раскрыть)
14 октября в 18:31
    andre_can
    andre_can
    14 октября в 17:48
    главное, чтоб влился в команду! УДАЧИ!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 октября в 17:32
    30 лет в футболе, но о венделе не слышал
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    14 октября в 17:25
    Только прилетел и сразу на тренировку.
    cska1948
    cska1948
    14 октября в 16:47
    Вендел провел первую тренировку за «Зенит»
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    Один, за всю команду - здорово! А остальные игроки чем занимались в это время?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Zenit_84 (раскрыть)
    14 октября в 16:37
    Конечно впишется. Главное в зарплатную ведомость вписаться.
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    14 октября в 16:36
    Азмун с Дзюбой цыгану в раздевалке объяснили что да как и когда?
    311
    311
    14 октября в 16:33
    Не слишком загорелый для Зенита?)
    Zenit_84
    Zenit_84
    14 октября в 16:32
    Надеюсь, впишется в команду
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