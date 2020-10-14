Вендел провел первую тренировку за «Зенит»

Новичок «Зенита» Вендел провел первую тренировку в составе команды, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Первая тренировка Вендела с «Зенитом»: фоторепортаж из «Газпром» — тренировочного центра— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
📸 https://t.co/um0WpZPYTo pic.twitter.com/uPmeRlcu7n
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Один, за всю команду - здорово! А остальные игроки чем занимались в это время?
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Один, за всю команду - здорово! А остальные игроки чем занимались в это время?