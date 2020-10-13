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Кокорин тренировался в общей группе «Спартака» перед матчем с «Химками»

13 октября 2020, 19:01

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к возвращению на поле после травмы.

Сегодня, 13 октября, 29-летний футболист провел тренировку в общей группе красно-белых.

Напомним, что из-за нескольких повреждений Кокорин сыграл лишь в трех матчах за «Спартак». Матч «Химки» – «Спартак» состоится 17 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Ранее о состоянии Кокорина высказался генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

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Все комментарии
протон1
протон1
13 октября в 22:13
я не понимаю зачем нам личная жизнь тут кокорина. русть он покажет то что тут требуют. тогда и засудим его как игрока. а то вот кокориин сделал то . эдак такое. да хватит его бандитизма . наелись уже. он давно не игрок. вот и спам жалеет что его пригласили особенно там газиз газует
протон1
протон1
13 октября в 22:09
кокорин тайно подсматрел трени основной команды, кокорин ушел в кафе, кокорин сидит на лавке, кокорин на айфоне, кокорин заснул его увезли. кокорин отрыгался. ну что за ерунда. что за жирналисты?
протон1
протон1
13 октября в 22:07
а когда мы услышим как кокорин в туалет сходил ?. ну что за бред. вышел на трени. ушел покушать кокорин на обед. сдал тест. сел. вышел. выпрыгнул кокорин. ну кому оно интересно он что звезда? он только отсидел. вышел вот что помним
ABir
ABir
13 октября в 21:44
Внимания много, а отдачи пока никакой
КЭТиК
КЭТиК
13 октября в 20:46
Пока только обещания.
Romkurch
Romkurch
13 октября в 20:45, ред.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    13 октября в 20:27
    Человек внешне напоминающий Александра Кокорина был замечен на тренировке Спартака..
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 октября в 20:19
    Кокорин сейчас - третий запасной, но на его счастье можно делать 5 замен. Может и даст ему Тедеско поиграть минут так 7-8. А в целом складывается ощущение , что Санек немцу и не нужен .
    Будем понаблюдать за развитием карьеры Кокорина . Сидение на лавке - это тоже карьера .Всем здоровья.
    112910415
    112910415
    13 октября в 19:49
    похоже, у спортсмена какие-то давние счёты с ФК Химки - очень долго готовился именно к этому матчу !
    sv_1969
    sv_1969
    13 октября в 19:40
    Саня знает своё дело)
    Cat01
    Cat01
    13 октября в 19:19
    Ждём на поле и желаем удачи
    makkie
    makkie
    13 октября в 19:13
    Газизов дал интервью по Кокорину
    Кокорин тренируется в общей группе Спартака

    Значит с Химками не сыграет 👀
    Faustello
    Faustello
    13 октября в 19:10
    Ждём развитие событий, они с Кокорием всегда занятные)))
    ermak6848
    ermak6848
    13 октября в 19:06
    Ну всё держись фк " ХИМКИ " - гол забьёт...
    Байкал-38
    Байкал-38
    13 октября в 19:03
    Всё равно играть не будет.
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