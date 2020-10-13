Кокорин тренировался в общей группе «Спартака» перед матчем с «Химками»

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13 октября 2020, 19:01

Нападающий «Спартака» близок к возвращению на поле после травмы.

Сегодня, 13 октября, 29-летний футболист провел тренировку в общей группе красно-белых.

Напомним, что из-за нескольких повреждений Кокорин сыграл лишь в трех матчах за «Спартак». Матч «Химки» – «Спартак» состоится 17 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

📸 Рады вернуться к тренировкам! Правда, пока без сборников – ждём приезда ребят 🔜



Матч с «Химками» уже в эту субботу ⚽ pic.twitter.com/N92LNLnR4y — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 13, 2020

Ранее о состоянии Кокорина высказался генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.