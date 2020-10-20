Оганесян: «Спокойно отнёсся к дебюту за „Спартак“»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал свой дебют за основную команду «красно-белых», который состоялся в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Спокойно отнёсся к дебюту. Был небольшой мандраж на бровке, главное выиграли. Когда узнал, что дебютирую? Во время матча позвал главный тренер, подсказал всё, сказал готовиться. Как оценю дебют? Надо у тренера и у партнёров спросить. Главное — помог команде и мы выиграли.

Теперь хочется как можно чаще появляться на поле, пробиться в стартовый состав, забивать голы, приносить пользу команде, радовать болельщиков.