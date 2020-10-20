ГлавнаяНовости

Оганесян: «Спокойно отнёсся к дебюту за „Спартак“»

сегодня, 14:33
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян прокомментировал свой дебют за основную команду «красно-белых», который состоялся в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Спокойно отнёсся к дебюту. Был небольшой мандраж на бровке, главное выиграли. Когда узнал, что дебютирую? Во время матча позвал главный тренер, подсказал всё, сказал готовиться. Как оценю дебют? Надо у тренера и у партнёров спросить. Главное — помог команде и мы выиграли.

Теперь хочется как можно чаще появляться на поле, пробиться в стартовый состав, забивать голы, приносить пользу команде, радовать болельщиков.

Все новости
М. Кержаков: «На этот раз „Зениту“ нужно выходить из группы в ЛЧ»
Сегодня, 15:00 Комментарии27
Шалимов: «„Краснодару“ необходимо два раза обыгрывать „Ренн“»
Сегодня, 14:53 Комментарии3
Писарев: «У „Зенита“ хорошие шансы, а вот за „Краснодар“ тревожно»
Сегодня, 14:23 Комментарии9
«Краснодар» без Кабелла и Мусаева стартует во Франции. Схватка дебютантов на заре Лиги чемпионов
Сегодня, 11:20Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии15
«Сочи»: «У нас есть информация, что кто-то в „Оренбурге“ болеет COVID-19»
Сегодня, 10:58 Комментарии15
Сорокин: «„Ренн“ — очень хороший и сильный соперник, будет непростой матч»
Сегодня, 09:51 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 16:02
А чего было нервничать? Не в еврокубках ведь дебютировал.
antant1
antant1
сегодня в 15:43
Надеюсь вырастешь в футболиста, уровня знаменитого однофамильца) Удачи в Спартаке!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:56
Наверное протеже Симоняна.
David Young
David Young
сегодня в 14:34
Это хорошо, что спокойно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100