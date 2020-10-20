«Краснодар» без Кабелла и Мусаева стартует во Франции. Схватка дебютантов на заре Лиги чемпионов

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сегодня, 11:20

Для «Краснодара» и «Ренна» сегодняшняя встреча станет первой в основной сетке Лиги чемпионов. «Соккер.ру» изучает шансы, и ищет варианты.

Дебютанты дебютируют и благодарят «Севилью»

В Лиге чемпионов 2020/21 дебютируют сразу четыре клуба, два из них попали в квартет «E» — наш «Краснодар» и французский «Ренн». Путь этих команд в групповой раунд упростила «Севилья» (еще один соперник по квартету), выигравшая Лигу Европу. Так как у андалузцев уже был пропуск в новую Лигу чемпионов через национальный чемпионат, полагающаяся победителю ЛЕ прямая путевка перешла к третьей команде Франции — «Ренну». Строго говоря, «красно-черные» были третьими на момент остановки Лиги 1 в марте.

В свою очередь, «Ренн» должен был стартовать с раунда плей-офф, и его место занял бронзовый призер РПЛ «Краснодар», который по изначальному плану должен был вступить в борьбу с третьего квалификационного раунда. «Быки» прошли греческий ПАОК и оказались там, куда давно хотели попасть — в основной сетке Лиги чемпионов. Любопытно, что жеребьевка свела в одной группе «Севилью», «Ренн» и «Краснодар» — команды, чьи судьбы уже были связаны, а в первом туре новички ЛЧ проверят друг друга.

Результаты в национальных чемпионатах

В прошедший уикенд клубный футбол проснулся после двухнедельной паузы на матчи сборных. «Краснодар» принимал «Рубин» и одержал победу со счетом 3:1. Мурад Мусаев провел ротацию, в частности, в стартовом составе сыграли сразу три новичка — Чернов, Ионов и Марков. Михаил Вилков от души начудил, но это уже наши внутренние дела, не имеющие прямого отношения к Лиге чемпионов. В РПЛ после 11 туров «быки» занимают 7-е место, в активе 18 очков. 6 баллов отставание от лидеров, с одним из которых — «Спартаком», «Краснодар» сыграет в ближайшую субботу.

«Ренн», в свою очередь, не смог выиграть свой матч в пятницу — 1:1 с «Дижоном». Обращаем внимание, что у соперника «Краснодара» было на сутки больше времени на подготовку к первому туру Лиги чемпионов. Что касается результатов в чемпионате Франции, у «Ренна» 15 очков после 7 туров, и он делит второе место с ПСЖ . Выше только «Лилль» (17 очков). Команда Жульена Стефана не знает поражений в нынешнем сезоне: 4 победы и 3 ничьи.

Составы и тактика

- «Ренн» предпочитает схему 4-3-3 или 4-1-4-1 — практическая разница заключается в глубине позиции опорного полузащитника Н`Зонзи, который может играть чуть выше и образовывать треугольник с Камавингой и Буриго, либо опускаться ближе к оборонительной линии, где действует, как передний защитник. Грань между ролями Н`Зонзи тонка, он может менять амплуа несколько раз по ходу одного матча в зависимости от задач команды и стиля соперника.

- «Краснодар», как и «Ренн», предпочитает играть с мячом. На протяжении большей части своей недолгой, но яркой истории «быки» используют схему 4-3-3, но при Мураде Мусаеве стали задействовать и современную классику — 4-2-3-1. Разница заключается в том, что треугольник полузащитников перевернут двумя вершинами к своим воротам. Против «Ренна» «быки», скорее всего, сыграют по более сбалансированной схеме 4-2-3-1.

Отдел кадров «Ренна»:

- Главная звезда «Ренна» — 17-летний Эдуардо Камавинга, начал пятничный матч с «Дижоном» на скамейке запасных, но против «Краснодара» точно сыграет в старте, как и Стивен Н`Зонзи с Дамьеном Да Силвой, пропускавшие встречу Лиги 1 из-за дисквалификаций.

- В прошедшее трансферное окно «Ренн» продал «Лидсу» одного из ключевых игроков атаки — бразильца Рафинью. Заменить его призван бельгиец Жереми Доку, который перешел из «Андерлехта» за 26 млн евро (самый дорогой новичок в истории «Ренна»). За новую команду Доку сыграл пока только 10 минут.

- Травмирован левый защитник Мауасса, так что ждем на этой позиции арендованного у «Интера» Дальберта.

- После того, как Эдуар Менди перешил в «Челси», место в воротах «Ренна» занял 36-летний Ромен Салин, но это, вероятно, ненадолго, ведь «красно-черные» приобрели у «Дижона» права на Альфреда Гомиса за 10 миллионов евро. Вряд ли платили такие деньги, чтобы держать сенегальца на скамейке.

Отдел кадров «Краснодара»:

- Накануне стало известно, что с «Краснодаром» во Францию не летят Реми Кабелла и Евгений Марков — у обоих сомнительные тесты на коронавирус.

- Дебют в Лиге чемпионов пройдет и без главного тренера Мурада Мусаева. У него ангина.

- Кадровая ситуация в атаке «быков» близка к катастрофе: Ари беспокоит колено, Вандерсона — бедро, а Классон в матче с «Рубином» повредил приводящую мышцу, шведу потребовалась обратная замена. Участие Виктора в матче с «Ренном» под вопросом.

Ориентировочный состав «Ренна» (4-1-4-1): Гомис — Траоре, Да Силва, Агер, Дальберт — Н`Зонзи — Камавинга, Буриго, Доку, Терье — Гуйрасси.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов — Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес — Газинский, Вильена — Олссон, Уткин, Сулейманов (Классон) — Берг.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ренн» вынужден перестраиваться на ходу и вводить новых игроков, а «Краснодар» нежданно-негаданно оказался на краю кадровой катастрофы. С такими потерями будет сложно добиться положительного результата во Франции. Предположу, что «Краснодар» забьет, но проиграет — 1:2.