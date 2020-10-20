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Писарев: «У „Зенита“ хорошие шансы, а вот за „Краснодар“ тревожно»

сегодня, 14:23

Экс-наставник молодёжной сборной России Николай Писарев поделился мнением о предстоящих матчах «Зенита» и «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов.

За «Зенит» я спокоен, у меня позитивные ожидания от их встречи с «Брюгге». Думаю, что у «Зенита» есть хорошие шансы на положительный результат.

А вот за «Краснодар» тревожно. «Ренн» сейчас очень прилично выглядит, они здорово стартовали в чемпионате Франции. Дома они проиграли лишь один раз в этом году, в январе. Тем более у «Краснодара» будет отсутствовать Реми Кабелла из-за сомнительного теста, это огромная потеря. Он всё-таки лидер команды.

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Wolf77785
Wolf77785 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:16
Скорее Зенит не слабее Боруссии тем более Лацио, борьба будет за 1 место, а дальше, как повезет!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:57
В итоге всё получится наоборот.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:40
Я спокоен за Брюгге, с детства
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:33
Про Зенит хорошо сказал, про Краснодар плохо
shlomo
shlomo
сегодня в 14:32
Первый матч....что можно ожидать? ...предсказать и предположить что-то очень непросто...волнение, думаю, будет присутствовать и у тех, и у других.... в ЛЧ работают другие винтики — опыт, класс игроков, которые уже с опытом игры в ЛЧ...так что страшно только на первый взгляд (единственное это потеря Реми огорчает)...думаю этот матч вполне может закончится ничьей так обе команды дебютируют в лиге чемпионов и будут стараться показать себя только с лучших сторон....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:30, ред.
Тревожно должно быть за всех. Каждый год у нас мечты о выходе, только сбываются они не всегда.
Зенит не сильнее Лацио, тем более Боруссии. С бельгийцами будет борьба за третье место, а дальше как повезет. Краснодару достались тоже суровые, и Ренн как назло на коне. Время покажет, что получится...
drug01
drug01
сегодня в 14:24
Это верно так будет сейчас
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:24
За всех вообще-то тревожно.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:24
Краснодару не повезло...но пусть бьются
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