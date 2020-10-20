Писарев: «У „Зенита“ хорошие шансы, а вот за „Краснодар“ тревожно»

Экс-наставник молодёжной сборной России поделился мнением о предстоящих матчах «Зенита» и «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов.

За «Зенит» я спокоен, у меня позитивные ожидания от их встречи с «Брюгге». Думаю, что у «Зенита» есть хорошие шансы на положительный результат.

А вот за «Краснодар» тревожно. «Ренн» сейчас очень прилично выглядит, они здорово стартовали в чемпионате Франции. Дома они проиграли лишь один раз в этом году, в январе. Тем более у «Краснодара» будет отсутствовать Реми Кабелла из-за сомнительного теста, это огромная потеря. Он всё-таки лидер команды.