Защитник «Краснодара» прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».

«Ренн» — очень хороший и сильный соперник, будет непростой матч. Каждый футболист «Краснодара» будет выкладываться на максимум, чтобы добиться положительного результата.

Рассказывал ли что-то Кабелла? Нет. Главное, чтобы наш тренерский штаб рассказал о сильных и слабых сторонах соперника. Из «Ренна» могу выделить, наверное, центр поля. Это Н’Зонзи, а также молодой перспективный полузащитник, фамилию не помню. В целом, это хорошая, боевая команда, но могу выделить весь «Ренн», а не отдельного игрока.