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Сорокин: «„Ренн“ — очень хороший и сильный соперник, будет непростой матч»

сегодня, 09:51
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар22:00 Не начался

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».

«Ренн» — очень хороший и сильный соперник, будет непростой матч. Каждый футболист «Краснодара» будет выкладываться на максимум, чтобы добиться положительного результата.

Рассказывал ли что-то Кабелла? Нет. Главное, чтобы наш тренерский штаб рассказал о сильных и слабых сторонах соперника. Из «Ренна» могу выделить, наверное, центр поля. Это Н’Зонзи, а также молодой перспективный полузащитник, фамилию не помню. В целом, это хорошая, боевая команда, но могу выделить весь «Ренн», а не отдельного игрока.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
сегодня в 10:21
Да Краснодару то бояться Ренн , французы считай в лотерею выиграли путёвку . Если бы не пандемия на их месте в чемпионате Франции были бы куда серьёзнее соперники. Удачи быкам.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:17
Ренн хорошая команда, но у каждой команде всегда есть свои сильные и слабые стороны. Это наглядно показали две команды Французского чемпионата в последних турах в 6 туре Реймс в гостях сыграл 2-2 с Ренном, и в 7 туре Дижон принимал Ренн матч закончился со счётом 1-1. Эти две команды после семи туров идут на последнем мести с 2 очками смогли сыграть с одним из лидеров в ничью. Так что будем надеяться что тренерский штаб Краснодара проанализировал последние игры команды Ренн, и наметил план на игру который поможет команде сыграть достойно в этом матче. Удачи Краснодару и Зениту в сегодняшних матчах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:00
В чемпионате идут без поражений.
Забивают в среднем два, но и пропускают один. Но это средняя температура по палате ;)
А вообще, что тот, что другой новички в ЛЧ. Удачи нашим быкам...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:59
Молодой и перспективный это наверное Камавинга. Чувствуется доскональное изучение соперника. Ночами не спали, сильные стороны Ренна изучали. Но все равно, только победы Краснодару!
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 09:55
Краснодару только Победы !!!
Faustello
Faustello
сегодня в 09:53
Не обделайтесь там со страху как всегда...
Gahi
Gahi
сегодня в 09:52
Нужно играть достойно. Удачи
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