Хашимото: «Партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи»

Полузащитник «Ростова» рассказал о своих голах за ростовский клуб.

Пять забитых мячей? Очень счастлив. Но отмечу, что партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи.

Нападающий? Да, часто в шутку меня называют так. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом.

Почему я забиваю так много голов? Наверное, потому что я всегда стараюсь подключаться к атаке в штрафной соперника. А ещё партнёры по команде делают хорошие пасы.