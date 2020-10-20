Хашимото: «Партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи»

Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото рассказал о своих голах за ростовский клуб.
Пять забитых мячей? Очень счастлив. Но отмечу, что партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи.
Нападающий? Да, часто в шутку меня называют так. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом.
Почему я забиваю так много голов? Наверное, потому что я всегда стараюсь подключаться к атаке в штрафной соперника. А ещё партнёры по команде делают хорошие пасы.
Напомним, что Кенто Хашимото был признан лучшим игроком сентября в составе «Ростова». ⠀