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Хашимото: «Партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи»

сегодня, 11:04

Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото рассказал о своих голах за ростовский клуб.

Пять забитых мячей? Очень счастлив. Но отмечу, что партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи.

Нападающий? Да, часто в шутку меня называют так. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом.

Почему я забиваю так много голов? Наверное, потому что я всегда стараюсь подключаться к атаке в штрафной соперника. А ещё партнёры по команде делают хорошие пасы.

Напомним, что Кенто Хашимото был признан лучшим игроком сентября в составе «Ростова». ⠀

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:09
Самураи всё делают на совесть - традиция с древних времен))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:32
Кенто Хошимото хорош. Много пользы приносит команде своей игрой и голами. А ведь в команде всего пол года. Выгодный трансфер за 800 тысяч.
drive45
drive45
сегодня в 12:09, ред.
Кенто хорош, считаю что на сегодня для Ростова является, самым результативным, значит и самым полезным игроком. Молодчина, спасибо за результативную игру и удачи в дальнейших играх за ФК Ростов.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:48
Удачи тебе Хашимото -кун! 頑張って橋本くん
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:26
Традиционная японская вежливость...
ОПС
ОПС
сегодня в 11:06
Пять голов для него неплохо.
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