Кечинов: «У всех наших клубов ожидаются очень сложные матчи в ЛЧ»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матчей российских клубов в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Слабых команд в современном футболе нет. У «Зенита» в группе, помимо «Брюгге», — «Лацио», который очень прилично выглядит в чемпионате Италии, там есть интересные игроки. Оборону итальянских команд всегда тяжело взламывать, плюс здесь есть игроки атаки, которые всегда могут решить исход матча. Со стороны кажется, что «Брюгге» в этой группе — самая слабая команда, но, поверьте, это обманчивое впечатление. Бельгийский футбол сейчас на подъёме, и, я уверен, что будет тяжело. Если «Зенит» выйдет с мыслями, что спокойно обыграет этого соперника, это будет ошибкой.

Соперник «Краснодара» «Ренн» тоже очень прилично выглядит: он попортил нервы ПСЖ , и в турнирной таблице чемпионата Франции хорошо идёт. У них в составе играет 17-летний вундеркинд (Прим. — Эдуардо Камавинга), он уже и за сборную Франции выступает. Недавно забил красивейший гол в ворота сборной Украины. В общем, «Ренн» — команда очень сильная, это будет тяжелейшая игра для «Краснодара».

«Зальцбург» — «Локомотив»? У соперников «красно-зелёных» всегда была сильная команда, непростая. Так что у всех трёх российских команд ожидаются очень сложные матчи.

Шансы? У «Локомотива» в этой группе, думаю, вообще нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается встречи с «Зальцбургом», то ничья на выезде была бы хорошим результатом, то же самое думаю и о шансах «Краснодара» в матче с «Ренном». А вот «Зенит» в принципе может и должен побеждать.