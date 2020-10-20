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Кечинов: «У всех наших клубов ожидаются очень сложные матчи в ЛЧ»

сегодня, 02:43

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матчей российских клубов в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Слабых команд в современном футболе нет. У «Зенита» в группе, помимо «Брюгге», — «Лацио», который очень прилично выглядит в чемпионате Италии, там есть интересные игроки. Оборону итальянских команд всегда тяжело взламывать, плюс здесь есть игроки атаки, которые всегда могут решить исход матча. Со стороны кажется, что «Брюгге» в этой группе — самая слабая команда, но, поверьте, это обманчивое впечатление. Бельгийский футбол сейчас на подъёме, и, я уверен, что будет тяжело. Если «Зенит» выйдет с мыслями, что спокойно обыграет этого соперника, это будет ошибкой.

Соперник «Краснодара» «Ренн» тоже очень прилично выглядит: он попортил нервы ПСЖ, и в турнирной таблице чемпионата Франции хорошо идёт. У них в составе играет 17-летний вундеркинд (Прим. — Эдуардо Камавинга), он уже и за сборную Франции выступает. Недавно забил красивейший гол в ворота сборной Украины. В общем, «Ренн» — команда очень сильная, это будет тяжелейшая игра для «Краснодара».

«Зальцбург» — «Локомотив»? У соперников «красно-зелёных» всегда была сильная команда, непростая. Так что у всех трёх российских команд ожидаются очень сложные матчи.

Шансы? У «Локомотива» в этой группе, думаю, вообще нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается встречи с «Зальцбургом», то ничья на выезде была бы хорошим результатом, то же самое думаю и о шансах «Краснодара» в матче с «Ренном». А вот «Зенит» в принципе может и должен побеждать.

Напомним, три футболиста «Брюгге» заразились коронавирусом и не сыграют с «Зенитом».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:35
Играем с главными конкурентами.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:23
Как показал последний розыгрыш европейских кубков слабые команды есть и почему то все они из РПЛ. Да и свежий отбор в лигу Европы вызвал приступ меланхолии. Если продолжать в таком духе уже победы в новом европейском кубке Лига Конференций будут выдаваться комментаторами Матч ТВ за огромный успех. Всем нашим клубам независимо от клубных пристрастий желаю отобрать очки даже у именитых соперников и опровергнуть скептические прогнозы.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:05
Одна ничья и два поражения в первом туре ЛЧ будет у России.
Байкал-38
Байкал-38 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 03:52
Работа не волк, в лес не убежит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:53
Свято место пусто не бывает.
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