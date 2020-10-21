Круговой: «Шансы есть всегда. В каждом матче будем биться за победу»

Защитник «Зенита» прокомментировал поражение в домашнем матче с «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Что чувствую? Опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют — это хорошо, спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более [пропустили] на последних секундах.

Не получилось в завершающей стадии. Просто надо было довести до удара — то, что мы не делали в первом тайме. Мы начали это делать после пропущенного мяча. И, к сожалению, не забили больше, а нам забили в конце. Поэтому очень обидно.

В перерыве главный тренер сказал, что мы мало бьём по воротам, мало доставляем в штрафную. И во втором тайме, после пропущенного мяча, мы начали это делать. Могли забить больше.

Есть ли шансы на выход в плей-офф? Шансы есть всегда. Будем двигаться от игры к игре. И в каждом матче будем биться за победу.