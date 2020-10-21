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Мусаев: «Учитывая трудности, ничья — хороший результат для „Краснодара“»

21 октября 2020, 01:27
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от выездного матча с «Ренном» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, ничья является хорошим результатом. Первый тайм был достаточно хорошего содержания, концовку немного отдали соперникам. Учитывая, что играли с четырьмя защитниками в составе, я имею в виду два в обороне и два в атаке на флангах, думаю, результат приемлемый. Молодцы.

Ещё в Краснодаре на последней тренировке видно было, насколько ребята собраны, сконцентрированы. Мы столкнулись с большими трудностями ещё в матче с «Рубином» и выиграли. Мы там пробежали на семь километров больше соперника, много работали. Сейчас тоже понимали, что у нас другого выхода нет, не надо плакаться и говорить, что кого-то не хватает и мы такие бедные, надо было терпеть и работать. Это и было сегодня.

Сегодняшняя игра заставит шевелиться наших нападающих, которые увидели, что у них есть конкуренция, не только в средней линии, но и среди игроков, играющих ниже. Нам нужны были быстрые переходы с открываниями за спину. Может, не всё получалось, но отчасти Смольников и Рамирес подходили под эту схему.

Думаю, сейчас мы надолго потеряли Петрова, и это сочетание игроков будет тяжело повторить в ближайшие пять матчей.

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Faustello
Faustello
21 октября в 01:34
Петя, Петя, как не вовремя, здоровья!
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября в 01:28
Это да
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