Сафонов: «Готовы дать бой „Челси“»

Вратарь «Краснодара» прокомментировал результат матча против «Ренна» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Свою игру оценивать не буду. А по действиям команды, то я очень рад, что мы вышли и заработали одно очко. Это была тяжелая игра. Думаю, здесь вообще не будет легких матчей. Мы вышли и отработали. Думаю, выглядели достойно.

Думаю, могли добиться даже победы, но довольствуемся ничьей. Было тяжело начинать, все-таки многие в команде играют в Лиге чемпионов в первый раз. Я даже не знаю, кто у нас раньше играл в Лиге чемпионов. Мы распробовали этот турнир, нам понравилось, и мы готовы дать бой «Челси».