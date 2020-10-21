ГлавнаяНовости

Сафонов: «Готовы дать бой „Челси“»

21 октября 2020, 00:38

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча против «Ренна» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Свою игру оценивать не буду. А по действиям команды, то я очень рад, что мы вышли и заработали одно очко. Это была тяжелая игра. Думаю, здесь вообще не будет легких матчей. Мы вышли и отработали. Думаю, выглядели достойно.

Думаю, могли добиться даже победы, но довольствуемся ничьей. Было тяжело начинать, все-таки многие в команде играют в Лиге чемпионов в первый раз. Я даже не знаю, кто у нас раньше играл в Лиге чемпионов. Мы распробовали этот турнир, нам понравилось, и мы готовы дать бой «Челси».

Все новости
Дроздов: «Благодаря Миранчуку на РПЛ могут обратить внимание клубы топ-лиг»
Сегодня, 03:54 Комментарии0
Марадишвили: «ЦСКА мог выигрывать. Мы просто не реализовали свои моменты»
Сегодня, 01:38 Комментарии6
Кучаев: «Наверное, ничья в таких условиях — не самый плохой результат»
Сегодня, 01:20 Комментарии3
Ненужный пенальти, букет жёлтых карточек и невезение Эджуке. Дебютный гол Гаича не помог ЦСКА обыграть «Вольфсберг»
Сегодня, 00:50Олег Лыткин в блоге По свежим следамКомментарии6
Ганчаренко: «Поле в Австрии мешало нам сыграть более остро в атаке»
Сегодня, 00:41 Комментарии15
«Реал» проиграл «Кадису» и «Шахтёру». «Сливочные» уже платят за ужасные летние сделки
Вчера, 20:35ILYA PANAEV в блоге Футбольные шалостиКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
21 октября в 01:23
Матвей красава,вытащил Краснодар в этом матче.Нужно его на постоянной основе в сборную привлекать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 01:08
Попытка не пытка...
Faustello
Faustello
21 октября в 00:55
Главное здоровье тебе Мотя и Пете!
sihafazatron
sihafazatron
21 октября в 00:54
Челси это уже другой уровень, но и их можно обыгрывать))
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября в 00:44
Будем рады, если Краснодар пройдет в плей-офф ЛЧ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 00:39
Вы уж постарайтесь...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100