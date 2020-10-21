Дзюба: «Если не выйдем в плей-офф ЛЧ, вылетать из группы надо красиво»

Нападающий «Зенита» после домашнего поражения от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов оценил турнирные перспективы своей команды.

Если бы мы сыграли вничью, был бы осадок, что не дожали, моменты были. Но в итоге пропустили такой детский гол. Вот это уровень Лиги чемпионов, где какая-то ошибка, недоработка наказывается моментально. Даже «Брюгге», о котором думаю, что это команда ниже нас уровнем. Наверное, это наш конкурент за 3-4 места, но мы будем сражаться в любом случае. «Боруссию» и «Лацио» уважаем, но всё ещё впереди. Мы, россияне, любим сами себе придумать проблемы, первый блин комом, потом соберёмся.

Будем надеяться, что это поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, что, если что-то не получится, и придётся вылетать из группы, то вылетать надо красиво — играя в атаку, с азартом, с мощью. Потому что проиграть можно по-разному. Сегодня проиграли с осадком. С «Брюгге» нельзя так начинать, теперь сами загнали себя в угол, надо выкарабкиваться.