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Дзюба: «Если не выйдем в плей-офф ЛЧ, вылетать из группы надо красиво»

21 октября 2020, 01:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после домашнего поражения от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов оценил турнирные перспективы своей команды.

Если бы мы сыграли вничью, был бы осадок, что не дожали, моменты были. Но в итоге пропустили такой детский гол. Вот это уровень Лиги чемпионов, где какая-то ошибка, недоработка наказывается моментально. Даже «Брюгге», о котором думаю, что это команда ниже нас уровнем. Наверное, это наш конкурент за 3-4 места, но мы будем сражаться в любом случае. «Боруссию» и «Лацио» уважаем, но всё ещё впереди. Мы, россияне, любим сами себе придумать проблемы, первый блин комом, потом соберёмся.

Будем надеяться, что это поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, что, если что-то не получится, и придётся вылетать из группы, то вылетать надо красиво — играя в атаку, с азартом, с мощью. Потому что проиграть можно по-разному. Сегодня проиграли с осадком. С «Брюгге» нельзя так начинать, теперь сами загнали себя в угол, надо выкарабкиваться.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 октября в 18:35
нет ! пусть ваше "красиво" будет только в раздевалке .. как в прошлый раз
Q-J-G
Q-J-G ответ Ми Ша (раскрыть)
21 октября в 17:53
Позориться-Дзюбе не привыкать)
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
21 октября в 17:30
Ой мля))) брюгге, говорит, ниже нас уровнем))) но иы зато, говорит, красивее вылетим)) ахаха, капитан очевидность мля)
FROBI
FROBI ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
21 октября в 14:50
Есть еще такая старая советская песня Т.Дорониной "Бумажный кораблик"...
видимо, про Зенит )



(с)
"Я мечтала о морях и кораллах.
Я поесть хотела суп черепаший.
Я шагнула на корабль,
A кораблик оказался из газеты вчерашней."
Дудинчанин
Дудинчанин
21 октября в 13:21
Что то Медведев притих
RIR68
RIR68
21 октября в 12:18
на его слова музыку наложить и гимн Зенита получится)
Faustello
Faustello ответ oFANATo (раскрыть)
21 октября в 11:11, ред.
Отбрюггантинили пафосных моряков)))
oFANATo
oFANATo
21 октября в 10:23
Дзюба, а как же мечта Миллера 1/4 финала ЛЧ))
galem72
galem72
21 октября в 10:16
зюба привык играть в картонной рпл, где всё решается не на поле, а в коридорах до матча. А вылетать им нужно действительно красиво — пинком под зад! ))
oFANATo
oFANATo
21 октября в 10:12, ред.
Дзюба понял что это ЛЧ,
а не театрально сыгранный матч со своим фарм клубом Сочи😆
4RT
4RT
21 октября в 10:10
nikot
nikot
21 октября в 09:12
Самый лучший день заходил вчера!
Q-J-G
Q-J-G ответ астап бендер (раскрыть)
21 октября в 08:49
Люксембург, Лихтенштейн для Тёмы сложные соперники, он любит Сан-Марино)
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
21 октября в 08:40
Все ясно.Зенит будет сливать матчи в Европе,ради победы в чемпионате России.Это его уровень.Об этом и капитан команды знает и руководство.Иначе никто бы не говорил о вылете после первой игры и поражения
rubinovyi2
rubinovyi2
21 октября в 08:14
Вот оно что!
Участие в полуфинале отменяется,кэп ставит более высокую и красивую задачу-вылет...)))
Digger88
Digger88
21 октября в 08:04
Побейте рекорд СпаМа - давай 1-19. Вот это будет красиво!
Давайте думать
Давайте думать
21 октября в 07:49
Рожденные деревьями, вылетать из ЛЧ красиво не могут!!!
Артем , ты даже ходишь неуклюже, о какой красоте может идти речь?
астап бендер
астап бендер
21 октября в 07:41
Срочно подайте в ЛЧ для дерева Люксембург или Лихтенштейн. Дерево должно делать рекорды!
cska vperiod
cska vperiod
21 октября в 06:28
Всё жду умозаключения гены орлова.
cska vperiod
cska vperiod
21 октября в 06:28
Хоть бы промолчал.
Ми Ша
Ми Ша
21 октября в 06:17
И это сказал капитан сборной России, это сказал капитан Зенита - действующего чемпиона страны... Позор!
МапС
МапС
21 октября в 05:54, ред.
Ему бы на митингах выступать, а не мяч гонять
Тага Дага
Тага Дага
21 октября в 05:39
Как не играй...24 ляма в месяц на карту придут.
dalex83
dalex83
21 октября в 03:16
Дзюба о переходе в Сочи :Вылетать надо красиво)
dalex83
dalex83
21 октября в 03:10
Ждём видео из раздевалки....
dalex83
dalex83
21 октября в 03:09
У Дзюбы рот
полон хлопот и забот)
Q-J-G
Q-J-G
21 октября в 03:00
Только Дзюба, проиграв первый матч в группе - ЛЧ, может мечтать о том, чтобы вылететь красиво)
Командир танка
Командир танка
21 октября в 02:58
и правда лучше бы рот лишний раз не открывал, чем так умничать
Александр Рябов
Александр Рябов
21 октября в 02:44
А чё, тут судьи не подсуживают??? Странно! А как играть та тогда???
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
21 октября в 02:37, ред.
Лейтенант Ерохин, силач Кержаков, казак Ракицкий, граф Караваев, ветеран войн Жирков, аргентинский офицер Дриусси, принц Персии Азмун, пираты Барриос и Оздоев, универсальный боец Кузяев, тайное оружие адмирала Семака Вендел, Ловрен, у которого "наград больше чем в Петербурге болот" и сборщик кошельков капитан Дзюба сегодня яростно сражались против вражеского флота!)))
"Я горжусь вами, парни, я люблю вас!" © Дзюба
Какой же прикольный мультик выпустил Зенит!)))
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