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Тухель: «Один из худших матчей ПСЖ. В 1-м тайме нас просто не было на поле»

сегодня, 04:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме нас просто не было на поле. Это был не наш уровень. Не знаю почему, но мы выступили не на своём уровне. Это касается перемещения мяча, контроля, контратак, единоборств и интенсивности. Это один из худших наших матчей и один из худших первых таймов.

Хорошая новость заключается в том, что хуже быть просто не могло.

Мы попытались внести некоторые тактических перестановки в связи с травмой Идрисса Гейе. Мы попытались привлечь ещё одного атакующего игрока, что было риском, и поплатились за это в концовке.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 07:41
Рад за вас, желаю парижанам и впредь быть незаметными в оставшихся матчах!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:22
Раз за Манчестер!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:00
Время исправиться ещё есть.
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