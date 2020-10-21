Тухель: «Один из худших матчей ПСЖ. В 1-м тайме нас просто не было на поле»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме нас просто не было на поле. Это был не наш уровень. Не знаю почему, но мы выступили не на своём уровне. Это касается перемещения мяча, контроля, контратак, единоборств и интенсивности. Это один из худших наших матчей и один из худших первых таймов.

Хорошая новость заключается в том, что хуже быть просто не могло.

Мы попытались внести некоторые тактических перестановки в связи с травмой Идрисса Гейе. Мы попытались привлечь ещё одного атакующего игрока, что было риском, и поплатились за это в концовке.