Ванакен: «Увидели, что „Зенит“ даёт пространство, и забили победный гол»

Полузащитник «Брюгге» прокомментировал выездную победу над «Зенитом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отличный способ начать кампанию. Перед матчем мы сказали друг другу, что должны показать хорошую игру и добыть результат, что и сделали.

После того, как мы повели 1:0, уровень нашей игры немного упал. Возможно, мы слегка волновались, не знаю. Волноваться не стоило. При счёте 1:1 можно было делать ставку на двух лошадей: атакующую и обороняющуюся. Мы видели, что «Зенит» даёт пространство, и забили победный гол в концовке.