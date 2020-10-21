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Ванакен: «Увидели, что „Зенит“ даёт пространство, и забили победный гол»

21 октября 2020, 02:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал выездную победу над «Зенитом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отличный способ начать кампанию. Перед матчем мы сказали друг другу, что должны показать хорошую игру и добыть результат, что и сделали.

После того, как мы повели 1:0, уровень нашей игры немного упал. Возможно, мы слегка волновались, не знаю. Волноваться не стоило. При счёте 1:1 можно было делать ставку на двух лошадей: атакующую и обороняющуюся. Мы видели, что «Зенит» даёт пространство, и забили победный гол в концовке.

Ванакен также оценил игру голкипера «Брюгге» Итана Хорвата, подменявшего Симона Миньоле, который заразился коронавирусом.

Итан очень много работал последние годы. В прошлом сезоне в команду пришёл Миньоле, что означало очень серьёзную конкуренцию.

Итан — топ-вратарь. Он получил свой шанс и схватился за него обеими руками. Ему не повезло в моменте с пропущенным голом, но он совершил несколько хороших сейвов и был вознаграждён за год напряжённой работы.

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Все комментарии
galem72
galem72
21 октября в 10:19
Очень молодцы! Всем понравилось. ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 02:52
Так и надо...
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