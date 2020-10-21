Ванакен: «Увидели, что „Зенит“ даёт пространство, и забили победный гол»

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал выездную победу над «Зенитом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отличный способ начать кампанию. Перед матчем мы сказали друг другу, что должны показать хорошую игру и добыть результат, что и сделали.
После того, как мы повели 1:0, уровень нашей игры немного упал. Возможно, мы слегка волновались, не знаю. Волноваться не стоило. При счёте 1:1 можно было делать ставку на двух лошадей: атакующую и обороняющуюся. Мы видели, что «Зенит» даёт пространство, и забили победный гол в концовке.
Ванакен также оценил игру голкипера «Брюгге» Итана Хорвата, подменявшего Симона Миньоле, который заразился коронавирусом.
Итан очень много работал последние годы. В прошлом сезоне в команду пришёл Миньоле, что означало очень серьёзную конкуренцию.
Итан — топ-вратарь. Он получил свой шанс и схватился за него обеими руками. Ему не повезло в моменте с пропущенным голом, но он совершил несколько хороших сейвов и был вознаграждён за год напряжённой работы.