Луческу: «В целом „Ювентус“ был сильнее и заслуженно победил „Динамо“»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для анализа игры понадобится много времени. Сегодня выиграла команда, которая была сильнее и опытнее, имела другой уровень техники. Мы допустили две ошибки и получили два гола из-за отсутствия опыта. Могли сыграть в обороне и получше. Возможно, 0:2 — это слишком много для такой игры. В конце матча мы заслуживали забить, но в целом «Ювентус» был сильнее и заслуженно выиграл.

Я доволен игрой в общем, но недоволен ошибкой на 46-й минуте. Этот гол полностью поменял картину на футбольном поле. Мы выходили, чтобы рискнуть, забить гол и выиграть эту игру. Мы это сделали, но слишком поздно. Теперь нужно сконцентрироваться на матче чемпионата и игре с «Ференцварошем» на выезде. «Ювентус» и «Барселона» — команды, которые чуть повыше уровнем, чем мы и «Ференцварош».

Мы пробуем получить опыт, который нужен нашим молодым игрокам, так как мы долгое время не выступали в Лиге чемпионов. Этот опыт необходим для дальнейших побед.