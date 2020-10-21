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Луческу: «В целом „Ювентус“ был сильнее и заслуженно победил „Динамо“»

сегодня, 04:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для анализа игры понадобится много времени. Сегодня выиграла команда, которая была сильнее и опытнее, имела другой уровень техники. Мы допустили две ошибки и получили два гола из-за отсутствия опыта. Могли сыграть в обороне и получше. Возможно, 0:2 — это слишком много для такой игры. В конце матча мы заслуживали забить, но в целом «Ювентус» был сильнее и заслуженно выиграл.

Я доволен игрой в общем, но недоволен ошибкой на 46-й минуте. Этот гол полностью поменял картину на футбольном поле. Мы выходили, чтобы рискнуть, забить гол и выиграть эту игру. Мы это сделали, но слишком поздно. Теперь нужно сконцентрироваться на матче чемпионата и игре с «Ференцварошем» на выезде. «Ювентус» и «Барселона» — команды, которые чуть повыше уровнем, чем мы и «Ференцварош».

Мы пробуем получить опыт, который нужен нашим молодым игрокам, так как мы долгое время не выступали в Лиге чемпионов. Этот опыт необходим для дальнейших побед.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:21
будете бороться за последнее место)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:19
Юве и по статусу сильнее.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:22
Объективно сксзал
ОПС
ОПС
сегодня в 04:16
Действительно был сильнее.
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