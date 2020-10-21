ГлавнаяНовости

Рабьо: «Хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает»

21 октября 2020, 00:06
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно прибавляем как в «физике», так и в технике.

Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча все стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами.

Все новости
Бэйл: «„Тоттенхэм“ — серьёзная причина моей хорошей игры»
Сегодня, 03:33 Комментарии3
Артета прокомментировал результативную ошибку Лено
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Голкипер «Челси» Менди: «Приятно слышать похвалу от Чеха»
Вчера, 23:31 Комментарии3
Гаттузо: «Мы скорее щекотали соперника, чем причиняли ему вред»
Вчера, 22:43 Комментарии5
Зиеш: «Ван де Беку нужно время, чтобы адаптироваться в „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 21:49 Комментарии1
Бербатов: «Кейн и Левандовски почти достигли уровня Месси и Роналду»
Вчера, 21:42 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября в 00:32
Ювентус с победой.
А Динамо Киев не ударилось лицом в грязь против такого соперника, который намного превосходит их, в отличие от Зенита!!!
Bags_Banny
Bags_Banny
21 октября в 00:30
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    21 октября в 00:16
    Высказался как настоящий пенсионер. Аха-ха)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    21 октября в 00:16
    От беготни толку нет
    drug01
    drug01
    21 октября в 00:08
    Счёт по игре! Молодцы!!!
    David Young
    David Young
    21 октября в 00:06
    Ожидаемый результат, Ювентус значительно сильнее.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100