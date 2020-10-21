Рабьо: «Хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.
В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно прибавляем как в «физике», так и в технике.
Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча все стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами.
А Динамо Киев не ударилось лицом в грязь против такого соперника, который намного превосходит их, в отличие от Зенита!!!
А Динамо Киев не ударилось лицом в грязь против такого соперника, который намного превосходит их, в отличие от Зенита!!!