ГлавнаяНовости

Лэмпард: «В данном случае я доволен счётом 0:0»

21 октября 2020, 03:44
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги домашнего матча с «Севильей» (0:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен профессионализмом своих игроков. После болезненной потери очков против «Саутгемптона» мы обсудили с ними вопросы контроля за ходом матча, и сегодня я увидел положительную реакцию на допущенные ошибки.

«Севилья», несомненно, является европейским топ-клубом, и чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности в матчах уровня Лиги чемпионов, требуется максимальная концентрация и сосредоточенность. Сегодня мы принимали верные решения в обороне и в нужные моменты предпочитали длинные передачи розыгрышу накоротке. То, как мы справились сегодня с матчем, может стать фундаментом для дальнейшего совершенствования игры.

Я понимаю важность первой игры [группового этапа] против сильного соперника, и сегодня нам противостоял именно такой клуб. Важно, что мы смогли сохранить ворота в неприкосновенности, поскольку «Севилья» способна доставить немало проблем. Они активно используют кроссы, сильны физически и демонстрируют цельную поставленную игру, против которой сложно применять прессинг. Сегодня был матч достойных друг друга равных соперников. В этом случае я доволен счётом 0:0.

Тиаго Силва провёл очень хороший матч. Он привнёс в клуб уровень и опыт, которых мы ждали, и оказывает положительное влияние на тех, кто играет с ним. Он сыграл важную роль в том, что наш соперник не смог забить.

Эдуар Менди сыграл очень хорошо в трёх матчах, которые он успел провести за клуб, завершив два из них без пропущенных мячей. Сегодня он совершил отличный сейв. Его приход важен с точки зрения конкуренции за место в составе. Мы знаем его качества, и он демонстрирует их. На данный момент он является нашим первым номером, однако каждый вправе в конкурентной борьбе доказать своё превосходство.

Все новости
Бэйл: «„Тоттенхэм“ — серьёзная причина моей хорошей игры»
Сегодня, 03:33 Комментарии3
Артета прокомментировал результативную ошибку Лено
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Голкипер «Челси» Менди: «Приятно слышать похвалу от Чеха»
Вчера, 23:31 Комментарии3
Гаттузо: «Мы скорее щекотали соперника, чем причиняли ему вред»
Вчера, 22:43 Комментарии5
Зиеш: «Ван де Беку нужно время, чтобы адаптироваться в „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 21:49 Комментарии1
Бербатов: «Кейн и Левандовски почти достигли уровня Месси и Роналду»
Вчера, 21:42 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ cska vperiod (раскрыть)
21 октября в 09:21
Игру то хоть смотрел? Там на 2-х и пол гола не наиграли)))
cska vperiod
cska vperiod
21 октября в 06:26
Конечно доволен если учесть, что еле ноги сделали.
ДСА
ДСА
21 октября в 05:03
А надо было побеждать ...
Беспределов
Беспределов
21 октября в 03:50
посомтрим как в гостях
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100