Лэмпард: «В данном случае я доволен счётом 0:0»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги домашнего матча с «Севильей» (0:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен профессионализмом своих игроков. После болезненной потери очков против «Саутгемптона» мы обсудили с ними вопросы контроля за ходом матча, и сегодня я увидел положительную реакцию на допущенные ошибки.

«Севилья», несомненно, является европейским топ-клубом, и чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности в матчах уровня Лиги чемпионов, требуется максимальная концентрация и сосредоточенность. Сегодня мы принимали верные решения в обороне и в нужные моменты предпочитали длинные передачи розыгрышу накоротке. То, как мы справились сегодня с матчем, может стать фундаментом для дальнейшего совершенствования игры.

Я понимаю важность первой игры [группового этапа] против сильного соперника, и сегодня нам противостоял именно такой клуб. Важно, что мы смогли сохранить ворота в неприкосновенности, поскольку «Севилья» способна доставить немало проблем. Они активно используют кроссы, сильны физически и демонстрируют цельную поставленную игру, против которой сложно применять прессинг. Сегодня был матч достойных друг друга равных соперников. В этом случае я доволен счётом 0:0.

Тиаго Силва провёл очень хороший матч. Он привнёс в клуб уровень и опыт, которых мы ждали, и оказывает положительное влияние на тех, кто играет с ним. Он сыграл важную роль в том, что наш соперник не смог забить.

Эдуар Менди сыграл очень хорошо в трёх матчах, которые он успел провести за клуб, завершив два из них без пропущенных мячей. Сегодня он совершил отличный сейв. Его приход важен с точки зрения конкуренции за место в составе. Мы знаем его качества, и он демонстрирует их. На данный момент он является нашим первым номером, однако каждый вправе в конкурентной борьбе доказать своё превосходство.