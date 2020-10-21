ГлавнаяНовости

Капитан «Уотфорда» Дини намекнул на возможный переход в «Тоттенхэм»

сегодня, 13:24

Капитан «Уотфорда» Трой Дини признался, что разговаривал с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо во время предсезонной подготовки относительно возможного перехода в лондонский клуб.

Я виделся с Жозе на предсезонном матче с «Тоттенхэмом». Вот и все, что я скажу.

Когда играешь со «шпорами», понимаешь разницу между мелкими клубами и большими. Это совсем другой опыт.

Мне хочется проверить себя. Я не собираюсь идти туда и говорить, что я лучше, чем Харри Кейн. Я знаю свои возможности. Не так много футболистов способны на то, что умею я.

Все новости
Лэмпард — о заявке Чеха на сезон: «Он всё еще относительно молод»
Сегодня, 15:12 Комментарии3
Барелла: «Мы должны научиться играть матчи против больших команд»
Сегодня, 15:05 Комментарии3
Дуглас Коста: «Я хотел выиграть Лигу чемпионов с „Ювентусом“»
Сегодня, 14:56 Комментарии5
Рубен Диаш: «Я действительно счастлив выступать за „Ман Сити“»
Сегодня, 12:22 Комментарии3
Колловати: «В „Милане“ многое зависит от Ибрагимовича»
Сегодня, 11:30 Комментарии2
Фройлер: «Мы играем в Лиге чемпионов, и мы хотим победить»
Сегодня, 11:03 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:58
Не совсем понятно на какой из своих талантов этот покровитель геев намекает. Вариантов два - умение бить человека ногой в голову и умение показывать средний палец фанатам Челси - последнее очевидно зачётное для шпор, но на подписание все же как-то не тянет.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:41
В Уотфорде уже ловить нечего.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:27
Ну раз намекнул, то наверное перейдет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100