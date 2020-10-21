Капитан «Уотфорда» Дини намекнул на возможный переход в «Тоттенхэм»

Капитан «Уотфорда» признался, что разговаривал с главным тренером «Тоттенхэма» во время предсезонной подготовки относительно возможного перехода в лондонский клуб.

Я виделся с Жозе на предсезонном матче с «Тоттенхэмом». Вот и все, что я скажу.

Когда играешь со «шпорами», понимаешь разницу между мелкими клубами и большими. Это совсем другой опыт.

Мне хочется проверить себя. Я не собираюсь идти туда и говорить, что я лучше, чем Харри Кейн. Я знаю свои возможности. Не так много футболистов способны на то, что умею я.