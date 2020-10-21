Защитник «Интера» Ашраф Хакими заразился коронавирусом.
Футболист хорошо себя чувствует, но будет отправлен на карантин на 10 дней, после чего пройдёт повторное тестирование. Напомним, что игрок перебрался в «Интер» в минувшее трансферное окно из «Реала».
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В первых числах месяца отбираются лучшие шутки за предыдущий, для статьи в блоге "Народный обозреватель". Если ваша шутка попадёт в статью, то вы получите 1000 очков для ставок. Количество попаданий не ограничено, за каждый удачный юмор, попавший в статью - начисляется 1000 очков для ставок.
Что-бы не пропустить статью или информацию, рекомендую подписаться на этот блог:
https://www.soccer.ru/blogs/narod
Дармиан твой выход!
Дармиан твой выход!