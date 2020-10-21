Хакими заразился коронавирусом

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сегодня, 18:46

Защитник «Интера» заразился коронавирусом.

Футболист хорошо себя чувствует, но будет отправлен на карантин на 10 дней, после чего пройдёт повторное тестирование. Напомним, что игрок перебрался в «Интер» в минувшее трансферное окно из «Реала».