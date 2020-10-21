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Хакими заразился коронавирусом

сегодня, 18:46

Защитник «Интера» Ашраф Хакими заразился коронавирусом.

Футболист хорошо себя чувствует, но будет отправлен на карантин на 10 дней, после чего пройдёт повторное тестирование. Напомним, что игрок перебрался в «Интер» в минувшее трансферное окно из «Реала».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:23, ред.
Добрый вечер.
В первых числах месяца отбираются лучшие шутки за предыдущий, для статьи в блоге "Народный обозреватель". Если ваша шутка попадёт в статью, то вы получите 1000 очков для ставок. Количество попаданий не ограничено, за каждый удачный юмор, попавший в статью - начисляется 1000 очков для ставок.
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матос
матос
сегодня в 19:23
пипец приехали , теперь и Хакими с положительным тестом на COVID(((
Дармиан твой выход!
David Young
David Young
сегодня в 19:12
Сегодня один мой пост попал в Народный Обозреватель. Придут ли очки?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:10
Главное вовремя переболеть.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:07
Где они все шастают?
beefs
beefs
сегодня в 19:05
надо же что творит корона...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:50
Давит зараза не шуточно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:47
Зздоровья парню!
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