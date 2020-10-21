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Сулейманов: «Волнуемся за Сафонова, у него что-то с плечом»

21 октября 2020, 01:36
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал комментарий после выездного матча с «Ренном» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. По словам Шапи, вратарь «быков» Матвей Сафонов получил травму во время игры.

Мы счастливы. Сейчас волнуемся за Сафонова, у него что-то там с плечом.

Думаю, мы справедливо набрали первое очко в турнире. У нас были потери, и на игру вышел неоптимальный состав, но каждый бился друг за друга. Перед игрой понимали, что требуется дисциплина, каждый должен оставить на поле все свои силы.

Надо было разрывать линии. У нас есть Смольников, который бежит за спину. Их оборонительная линия помогла нам. Считаю, что вся команда была хороша. Думаю, дебют удался. Последние 20 минут они нас поджимали, но дисциплина бьёт класс. Считаю, что эта ничья как победа.

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95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября в 01:38
Ничего страшного, я думаю, что у него небольшой ушиб!
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