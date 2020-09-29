«У „Спартака“ быстрейший футбол в России». Козырь Тедеско перед битвой с «Зенитом»

1601373843

вчера, 13:04

Опытный тренер Непомнящий подметил важную деталь накануне матча лидеров. «Соккер.ру» сравнивает скорости игры клубов РПЛ .

У кого лучший прессинг в чемпионате России?

Валерий Кузьмич прав – до очного матча тяжело определить, у кого сейчас комплексно более качественный футбол, у «Зенита» или «Спартака». Хотя бы потому, что это параллельные стили игры с одинаковой ключевой задачей – давить и додавить в атаке, делая разные по смыслу паузы без мяча.

Но и в Санкт-Петербурге, и в Москве сейчас атакующая игра. Кому кажется иначе – посмотрите три матча «Локомотива» подряд, чтобы четко понять разницу. Волевые качества футболистов Николича после непростой победы в дерби над ЦСКА не обсуждаются, но «Зенит» и «Спартак» другие по подходу.

В этом сезоне ставка на атакующий футбол вообще актуальная – стало проще поймать соперников, ведь не было сборов и традиционных каникул. Не совсем удивительно, что именно защита железобетонной ранее «Уфы» в 9 турах пропустила 20 голов – худший результат чемпионата. В прошлом сезоне команда Евсеева за весь сезон ошиблась в защите 24 раза!

Плюс Беленов спасал не только против «Спартака». Того самого, что играет быстрее, чем раньше. Непомнящий выделил именно скорость командной работы, но как ее описать цифрами? Довольно просто и наглядно. Есть такой показатель, как PPDA – пасы, допущенные против защитных действий. Речь о показателе, который учитывает только действия вдали от ваших ворот, помогая определить эффективность высокого прессинга.

В прошлом сезоне по PPDA лидировали «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА . Эти клубы могли устроить соперникам непростую жизнь, надавив на чужую защиту без мяча. А «Зенит» и «Спартак» шли следом, причем у них был показатель в районе 9.5, довольно средний, ведь середняк «Ахмат» собрал 10.1. Сейчас же в РПЛ по важному параметру лидирует именно «Спартак», причем речь о 6.3 – шикарный высокий прессинг.

Только команда, играющая резко почти весь матч, может так часто заставлять соперников терять мяч у ворот. Причем показатель точно отражает впечатления от игры и стиль команд «на глаз», ведь дальше идет «Краснодар» — «горожане» тоже очень часто давят в этом сезоне, и «Ахмат» — еще один клуб, который после смены тренера перешел к высокому прессингу, хотя и раньше старались, но не получалось.

А где же «Зенит»? Всего на 10-м месте, ведь Дзюба и Азмун провели серию неважных матчей, Малком плох в прессинге, а Дриусси – самый активный игрок атаки в отборе в этом сезоне, оказался в лазарете. Как минимум в одной фазе игры, что отражает командную скорость, «Спартак» первый во всей лиге, а «Зенит» ему уступает.

«Спартак» — лидер РПЛ по быстрым атакам

Существует разделение атак на быстрые, нормальные и медленные. Не будем придираться к методике, поскольку для всех клубов РПЛ считают эти подходы по одинаковым правилам – если есть погрешность, то не мешает выделить тенденцию. Так вот, у «Спартака» в этом сезоне 102 резкие атаки, после которых увидели 71 удар по воротам, меткость составляет 70 %, высокий показатель. А у «Зенита» 124 атаки и 74 удара – 60 % с завершением.

О чем говорит разница? Азмун и компания медлили – а так и было, а Ларссон и его напарники делали подобные действия все реже. Чистых быстрых атак у команд поровну – доля в 7 %, поскольку надо смотреть также на владение мячом. И «Зениту», и «Спартаку» дают играть первым номером, у чемпионов показатель равен 56 %, у «красно-белых» даже чуть выше – 59 %. Но Тедеско подбирается к Семаку по показателю OPPDA – обратному к предыдущему, что отражает количество пасов до потери мяча самой командой.

«Зенит», и цифры это показывают, играет чуть солиднее, поскольку связи между игроками крепче, но «Спартак» очевидно прибавил, причем его лидерство в таблице отражено в объективных цифровых показателях. Еще, если ищем быстрый футбол, надо выделить «Рубин» — там все слишком вертикально, поэтому случаются осечки, и «Краснодар» — вот тут подводит завершающая фаза атак. «Быки» застывают в оборонных стенах соперников и недобирают очки с голами.

Но эти четыре команды играют быстрее всех и в атакующей манере. «Зенит» немного тормозит на самой линии атаки, но это всегда связано с физическим состоянием Дзюбы и Азмуна, а вот «Спартаку» сложнее доставлять мяч в штрафную площадь – даже у ЦСКА общее количество таких пасов, не считая навесы, сейчас выше. С другой стороны, у Семака нет альтернативы Артему и Сердару, а у Тедеско четыре форварда в центр нападения и плеймейкер Бакаев, который может менять роли и, если соберется, то поможет против «Зенита».

У Семака плеймейкера, чтобы ускорить игру, пока нет. Также важно помнить, что быстрый футбол это не игра на контратаках – в такой манере не забивают много мячей. Например, лишь у четырех клубов по одному такому мячу, и «Спартак» ожидаемо среди них. Также показательно, что резкие «красно-белые» в этом сезоне активно используют еще и стандарты – 6 против 3 голов у «Зенита», то есть Тедеско задумал все верно, а поставил на молодежь или двужильных, вроде Зобнина, чтобы «Спартак» играл реально быстро.

Но есть неточные передачи и обрезки. Кроме того, для эффективного быстрого футбола, который очевидно ставит Доменико, москвичам не хватает последних передач. У «Краснодара» речь о 16 таких пасах за игру, у «Зенита» — о 15, это лидеры сезона, а «Спартак» отстает – по 10 комбинационных атак за матч с завершающим ударом. Исполнение будет важнейшим фактором не только в поединке лидеров, поэтому важно сравнить эффективность метких ударов молодых москвичей и опытных петербуржцев.

«Зенит» — чемпион по КПД , но «Спартак» не сильно отстает

КПД «Зенита» в чемпионате высокое – 40 % точных ударов стали голами, и только один мяч забит с пенальти. У «Спартака» метких попыток меньше, а эффективность лишь немного ниже – 35 %. В прошлом полноценном сезоне у команды Семака был аналогичный показатель, а вот «красно-белые» были намного хуже – реализовали всего 23.8 % моментов. Отсюда низкое место в таблице при большом количестве атак, особенно после прихода в команду Тедеско:

Теперь векторы выставили в одном направлении — «Спартак» сократил расстояние к «Зениту» по игре. Но не забывайте опыт матча ЦСКА и «Локомотива», где «армейцы», будучи в лучшем состоянии, уступили более вязкой и опытной команде. «Зенит» может предложить «Спартаку» силовой футбол, но Непомнящий верно подметил именно скорость. Ракицкому и Ловрену за тридцать лет, не самые быстрые и с проблемами со здоровьем. И Барриоса заменили, поскольку не успевал в матче против «Уфы».