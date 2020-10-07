Парадоксы пандемии. В Англии много пропускают из-за отсутствия болельщиков

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вчера, 23:52

Сезон в чемпионате Англии поражает многих. Высочайшая результативность и неожиданные результаты – чем это объяснить? «Соккер.ру» — о том, как в самой Англии пытаются объяснить этот феномен.

Минувший уик-энд сделал и без того крайне результативный сезон по-настоящему сумасшедшим. В воскресном хаосе «Астон Вилла» забила семь мячей «Ливерпулю», а «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1. Это ошеломляющее начало сезона с высочайшей результативностью за 90 лет. Из очевидных внешних атрибутивных отличий нынешнего сезона от остальных можно отметить отсутствие болельщиков на трибунах. Но может ли это быть причиной возросшей результативности и хаоса? ВВС, к примеру, попыталась подойти к вопросу именно с этой стороны. Но для начала посмотрим, что говорит статистика, чтобы понимать, что мы обсуждаем.

В этом сезоне было забито 144 мяча в 38 матчах. Это на 40 голов больше, чем в первых 38 турах сезона-2019/20. В среднем за игру забивается 3,79 гола – это самый высокий показатель в высшем дивизионе Англии с 1930-31 годов, когда в среднем забивалось 3,95 гола.

В 11 из 38 матчей этого сезона было забито не менее пяти мячей (29 процентов). Это самый высокий процент с сезона-1960/61.

В воскресенье «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом, который попустил семь мячей за матч, после «Арсенала» в 1953 году.

В среднем в нынешнем сезоне было создано 4,05 «больших голевых моментов» за игру в среднем. Это самый высокий показатель в данной области с тех пор, как известный статистический ресурс Opta стал собирать подобную статистику.

Среднее число ударов за игру снизилось по сравнению с предыдущими сезонами, но процент реализации ударов резко увеличился: до 16,1% с 11% в прошлом сезоне.

Итак, что же думают в Англии люди, которые причастны к местному футболу и специализируются в нем.

Защитник «Эвертона» Майкл Кин считает, что результативность дальше будет только расти.

Это уже в головах людей. Очевидно, что когда вы забиваете много голов, то можете пропустить хоть три. Сейчас ты понимаешь, что можешь победить даже со счетом 4:3 или 5:3. Может ли это быть связано с отсутствием болельщиков на трибунах? Я думаю, что это смесь факторов. Включая фактор коронавируса. У игроков разное количество тренировок. Но думаю, что и отсутствие фанатов играет свою роль. Нападающие чувствуют себя свободнее, пытаются пробовать то, чего бы они не попробовали, находясь под давлением со стороны «живых» фанатов.

Футбольный эксперт Марк Чепмен согласен с теорией отсутствия фанатов:

Этим летом я много беседовал с разными спортсменами из различных видов спорта, которым пришлось выступать без болельщиков. Они говорят, что мысли больше отвлекаются, когда нет толпы болельщиков вокруг. Алан Ширер и Джермейн Дженас говорили о том, что от болельщиков получают адреналин. Возможно, этот адреналин немного пропадает, когда нет фанатов.

Более того, схожей позиции придерживается и один из тренеров клуба из Премьер-Лиги, которого ВВС не называет. Он считает, что отсутствие давления со стороны болельщиков влияет на принятие решений. Он сказал, что это снимает чувство напряжения, которое игроки испытывают, когда мяч у их ворот, а также снижает интенсивность и агрессию в защите. Этот тренер, в частности, решил найти выход в изменении некоторых аспектов тренировок. Например, занятия в формате «10 на 10» будут происходить на стадионе, а не на тренировочных площадках.

Карлос Карвальял, тренер португальской «Браги», ранее работавший с «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси», сказал:

Отсутствие болельщиков на матчах больших клубов, которые обычно под большим прессингом, снижает внимательность и концентрацию игроков. Болельщики добавляют эмоций и усиливают мышечную реакцию. Я думаю, процентов на 20 они определяют ментальный настой. Обычно у больших клубов очень много болельщиков, и они давят на соперников, которые вынуждены больше зажиматься и ошибаться. А без фанатов все равны.

Спортивный психолог Майкл Колфилд видит в этом резон:

Футбол – это игра, основанная на угрозе и страхе. И эти факторы снизили влияние без фанатов. А некоторые клубы, которые опираются на фанатскую базу, связывают с ней свою удачу, без нее «киснут», скучают.

Впрочем, нельзя считать такую позицию консенсусом. К примеру, бывший нападающий Крис Саттон не согласен с тем, что отсутствие фанатов объясняет количество голов.

Уровень защиты в Премьер-Лиге ужасен. Вратари ужасны. И дело не в толпе. Просто уровень защитников резко упал.

Такого же мнения придерживается экс-защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс:

Это отговорки. Даже если бы на трибунах были фанаты, счета оставались бы теми же. Мы с «Сити» обыгрывали «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1 и с фанатами.

Но можно ли считать совпадением, что «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Лестер» и другие внезапно одновременно разучились защищаться? Этот сезон не похож на другие и из-за малого количества свободного времени летом и небольшой предсезонной подготовки.

«Элитные спортсмены по-разному реагируют на пандемию, — сказал Колфилд. – Уровень игры очень высок, но наблюдается умственная усталость. Период изоляции – это не отдых, никто не мог расслабиться, даже когда не было игр».

Иногда вмешивался и фактор календаря. Например, у МЮ было всего 34 дня и один предсезонный товарищеский матч между окончанием предыдущего сезона и началом нынешнего. Недостаточная подготовка и усталость могут быть факторами. Но есть и обратный эффект. «Тоттенхэм», который отыграл уже восемь матчей в этом сезоне, вероятно, раньше остальных вошел в тонус, тогда как тот же МЮ только ищет ритм, поскольку сыграл лишь пять матчей и судорожно искал усиление состава.

Количество пенальти также резко увеличилось. По сравнению с прошлым сезоном матчей с пенальти стало на 22 процента больше. Отчасти из-за новых более жестких правил по поводу игры руками в штрафной. Кроме того, защитники вынуждены играть более аккуратно, поскольку предохраняются, пытаясь не нарушить случайно правила, поскольку наказание теперь неизбежно из-за ВАР. А осторожность защитников дает чуть больше свободы нападающим. Пожалуй, совокупность этих факторов определяет нынешний хаос и результативность. Но с ними Премьер-Лига стала только интереснее.