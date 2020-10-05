Роскошный старт АПЛ: уже забили 144 мяча, команда Анчелотти идёт на первом месте

1601899292

сегодня, 15:01

«Соккер.ру» впечатлён невероятными результатами в английской лиге. Дождались дикого сезона.

«Манчестер Юнайтед» на 16-й строчке

Когда один из самых богатых клубов планеты ныряет так низко, уступая бывшему тренеру на своем поле 1:6 – перекличка с местом в таблице, то это точно неординарное событие. В «Манчестер Сити» провели параллели со знаменитым поражением времен Фергюсона в дерби, но сейчас все иначе. Сульшер и Вудворд сразу бы потеряли работу в старые времена, ведь это далеко не первая их осечка. И новая порция расходов вряд ли сделает МЮ кандидатом в чемпионы. Нужна масштабная перестройка, а есть только Эд и Оле-Гуннар, которым кажется, что Дембеле, Теллес и Кавани что-то магическим образом изменят. У МЮ Магуайр за 87 млн евро не может мяч выбить.

«Астон Вилла» пропустила всего 2 раза

Еще нужно сыграть в перенесенном матче против «Манчестер Сити», где легко ухудшить статистику. Но клуб из Бирмингема уже и забыл, когда был хотя бы временно в районе второго места. Заслуга, в том числе, добряка Дамиана Мартинеса – аргентинский голкипер решил не сидеть за спиной у Лено в «Арсенале», и теперь не пропустил голы в двух матчах. А дубль Салаха не сильно испортил ему настроение. И что важно – у ворот «Астон Виллы» создали лишь 10 моментов за 3 тура. У одного Грилиша, для сравнения, против «Ливерпуля» 8 созданных шансов, 2 гола и 3 ассиста. Если Джек становится взрослее и остается в клубе, то Бирмингем может выступить в новом сезоне лучше, чем в предыдущем, когда от вылета отделил 1 пункт.

Защита «Сити» совершила 14 ошибок

Это точные удары соперников всего за два тура, и снова перекличка с местом в таблице – 14-м. Футболисты «Лестера» и «Лидса» создали у владений Эдерсона невероятно много хороших моментов. И защита им помогала. Конечно, «Манчестер Сити» не 19-й по качеству шансов соперников, как их соседи из МЮ , все-таки упали пока не настолько низко, но видеть команду Гвардиолы в середине таблицы всегда странно. И выбор защитников – привет Менди, и решение Хосепа остаться могут привести к новым поражениям. «Сити» перестали бояться, Бьелса это показал четко. И новички Аке и Диаш не похожи на защитников, которых никто в ближайшее время не огорчит.

Чемпион пропустил 7 голов за игру

Тут точно замешана недооценка и вальяжность самой команды Клоппа. Юрген шокирован результатом и наполнением игры, Адриан с таким футболом пойдет вслед за Кариусом – допускает результативные ошибки слишком часто, а Алиссон снова травмирован. Впрочем, еще в первом туре против «Лидса» чемпионы расслабились. А с «Астон Виллой» думали, что легко отыграются и наберут три пункта, но получилось иначе – 7 пропущенных мячей. Чемпиона Англии так не обыгрывали с 1953-го, когда такое позволил себе «Арсенал», а 7 голов «Ливерпуль» не пропускал 57 лет. Уникальный матч, долго не смогут забыть.

У Сона и Кейна 16 баллов по «гол+пас»

За четыре тура! Кейн ни за какие деньги мира сейчас не перейдет в «Манчестер Юнайтед». А Сон, невзирая на высокую конкуренцию в составе Моуриньо, остается невероятно полезным и немножко недооцененным игроком. А сейчас он с Харри поменялся ролями. У центрального форварда – 3 гола и 6 ассистов, у южного корейца – 6 мячей и 1 голевой пас. Моуриньо доставали вопросом о реванше с МЮ перед матчем, и за него ответили игроки. Команда Жозе легко атакует и забила 12 мячей в 4 турах – интересно наблюдать. Моуриньо троллит тех, кто называет его «оборонительным»:

Представьте, если бы у «Тоттенхэма» был атакующий тренер. С тренером обороны они забили пять, семь, шесть. С атакующим забьют десять, одиннадцать, двенадцать. Менталитет отличный. Футболисты играют очень и очень хорошо. В команде полно талантов.

Анчелотти без потерь и с 12 голами

Пять лет назад с Лукаку «Эвертон» уже стартовал круто – 13 пунктов в 5 турах. Но сейчас идут совсем без осечек, поскольку сейчас дело не только в футболистах, но и в главном тренере. Карло Анчелотти что только не выигрывал за карьеру, и хотя теперь ему нашлось место лишь в невезучем «Эвертоне», он выжмет из «ирисок» абсолютно все. Команда из Ливерпуля при деньгах – годами немало тратят, но лишь сейчас Динь, сразу два Кина, Сигурдссон, Аллан и Калверт-Льюин (6 мячей в 4 турах) при поддержке «крестника» папы Карло – Хамеса (3 гола и 2 ассиста), радуют фанатов. «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в первом туре, а в пятом их ждет «Ливерпуль». Будет самое интересное дерби за долгие годы!

Причины невероятных результатов

• пандемия. Слона в комнате сложно не заменить. Сорванные сборы, неправильный и непривычный ритм, закрытые по домам гуляки-футболисты, сходившие с ума месяцами. Концовку прошлого сезона додавили на характере, а сейчас стало сложнее. Похоже, и ЛЧ с ЛЕ порадуют сенсациями, нестабильность становится новой нормой;

• недооценка. Если бы «Манчестер Сити» создавал нормальные моменты и защищался не так забавно, как против «Лидса» — говорили о стараниях команды Бьелсы и поражении. Если бы МЮ не чудил – могли увидеть 1:2, а не погром. С «Ливерпулем» история другая, но дайте еще один матч с «Астон Виллой» — результат будет другим. Даже «Лестер» подумал, что три победы означают всесильность, поэтому слил «Вест Хэму».

• трансферы. Или их отсутствие, когда нет денег. «Манчестер Сити» ищет лидеров в центр обороны, а «Манчестер Юнайтед» не ищет, но стоило бы. У «Челси» много новичков – нужно время, чтобы сыграться, а его нет. «Ливерпуль» сделал ключевую ставку на Тьяго, а у того – коронавирус. Работа спортивных директоров сказалась, «Эвертон» усилил парочку позиций и пошел вверх. И трансферы еще повлияют, например, появится на поле Бэйл у «шпор»;

• наставники. Явный педагогический уклон. Что Анчелотти, что Бьелса – легенды в профессии. Клопп, Гвардиола и Моуриньо – аналогично. В целом тренерский состав АПЛ очень сильный, ведь есть Роджерс, Уайлдер и Артета. И тренер Лэмпард не так плох, как о нем отзываются после привозов защиты «Челси»;

• тактика. АПЛ , как и весь мировой футбол самого высокого уровня, на фоне стрессов и нагрузок переходит в фазу отчаянной и смелой атаки. Нападение превалирует над обороной, по качеству шансов круто начали сезон сразу 13 команд АПЛ . Поэтому и средний показатель по забитым мячам составляет 3.79 за игру – космос.