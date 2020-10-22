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Бышовец: «Перспективы российских клубов в Лиге чемпионов малорадужные»

сегодня, 10:28

Бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах российских клубов в Лиге чемпионов.

По матчу «Локомотива» можно говорить о достигнутом результате, тренерам удалось внести коррективы во втором тайме, и это позволило спасти игру. С учетом предстоящих соперников и ответной игры в Москве у нашей команды есть хорошие шансы продолжить участие в еврокубках, по крайней мере в Лиге Европы. Все остальное потребует усилий, многое будет зависеть и от того, насколько тренеру удастся подвести игроков к конкретным матчам. Будем надеяться на это, желаю команде успешных игр в дальнейшем.

Что касается результата и перспектив наших команд в Лиге чемпионов, то с оптимизмом их нельзя расценивать. Для того же «Зенита» очень сложная ситуация. Матч в Дортмунде для него будет решающим в плане результата. Перспективы «Локомотива» и «Краснодара» тоже малорадужные, но шансы и возможности есть для того, чтобы еще побороться.

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Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 10:50
Да ничего не светит с Семаком и с "Дзюба лучший нап РПЛ"
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:38, ред.
забавно получается. наши клубы выходят в лч, для того чтобы попасть в ле, и то не всегда это получается)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:37
Лига чемпионов для нас пока не доступна.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:32
Но мы будем надеяться на лучшее!!!
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