Бышовец: «Перспективы российских клубов в Лиге чемпионов малорадужные»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива» поделился мнением о перспективах российских клубов в Лиге чемпионов.

По матчу «Локомотива» можно говорить о достигнутом результате, тренерам удалось внести коррективы во втором тайме, и это позволило спасти игру. С учетом предстоящих соперников и ответной игры в Москве у нашей команды есть хорошие шансы продолжить участие в еврокубках, по крайней мере в Лиге Европы. Все остальное потребует усилий, многое будет зависеть и от того, насколько тренеру удастся подвести игроков к конкретным матчам. Будем надеяться на это, желаю команде успешных игр в дальнейшем.

Что касается результата и перспектив наших команд в Лиге чемпионов, то с оптимизмом их нельзя расценивать. Для того же «Зенита» очень сложная ситуация. Матч в Дортмунде для него будет решающим в плане результата. Перспективы «Локомотива» и «Краснодара» тоже малорадужные, но шансы и возможности есть для того, чтобы еще побороться.