Хомуха: «ЦСКА может добиться успеха в ЛЕ за счет поставленной игры»

Старший тренер юношеской сборной России поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в Лиге Европы. «Армейцы» сыграют в одной группе с «Фейеноордом», «Вольфсбергом» и загребским «Динамо».

«Армейцы» набрали хороший ход, особенно проявив себя в последнем матче с «Динамо». Видно, что команда постепенно входит в ритм, игроки все лучше понимают требования тренеров. Но матчи в Лиге Европы будут гораздо интенсивнее, чем в РПЛ . А сейчас им предстоит непростой соперник [«Вольфсберг»], как и большинство австрийских клубов.