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Хомуха: «ЦСКА может добиться успеха в ЛЕ за счет поставленной игры»

сегодня, 08:20
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в Лиге Европы. «Армейцы» сыграют в одной группе с «Фейеноордом», «Вольфсбергом» и загребским «Динамо».

«Армейцы» набрали хороший ход, особенно проявив себя в последнем матче с «Динамо». Видно, что команда постепенно входит в ритм, игроки все лучше понимают требования тренеров. Но матчи в Лиге Европы будут гораздо интенсивнее, чем в РПЛ. А сейчас им предстоит непростой соперник [«Вольфсберг»], как и большинство австрийских клубов.

На фоне кадровых потерь ЦСКА будет сложно, но команда имеет поставленную игру и характер, за счет которых может добиться успеха как в отдельном матче, так и во всем групповом этапе.

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Все комментарии
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 08:43
Посмотрим. Не долго осталось ждать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:39
Для начала нужно первую игру выиграть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:30
Победа будет за нами!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
С этим трудно спорить...
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