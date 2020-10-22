Хомуха: «ЦСКА может добиться успеха в ЛЕ за счет поставленной игры»

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в Лиге Европы. «Армейцы» сыграют в одной группе с «Фейеноордом», «Вольфсбергом» и загребским «Динамо».
«Армейцы» набрали хороший ход, особенно проявив себя в последнем матче с «Динамо». Видно, что команда постепенно входит в ритм, игроки все лучше понимают требования тренеров. Но матчи в Лиге Европы будут гораздо интенсивнее, чем в РПЛ. А сейчас им предстоит непростой соперник [«Вольфсберг»], как и большинство австрийских клубов.
На фоне кадровых потерь ЦСКА будет сложно, но команда имеет поставленную игру и характер, за счет которых может добиться успеха как в отдельном матче, так и во всем групповом этапе.