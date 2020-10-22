Шильцов: «Очень ждал дебюта за „Спартак“. Спасибо тренерскому штабу»

Полузащитник «Спартака» , дебютировавший за главную команду в матче Кубка России с «Енисеем» (0:1), поделился эмоциями от игры.

Скажу честно, очень ждал этого момента. Это настоящий взрослый профессиональный футбол, первая команда «Спартака». Рад, что тренерский штаб дал шанс проявить себя, огромное спасибо за такую возможность и доверие.

После игры были смешанные чувства, потому что мы не смогли победить, но главное, что сумели выйти в следующий раунд турнира.

Было ли волнение перед выходом на замену? Естественно, определенные эмоции присутствовали, но это абсолютно нормально и предсказуемо. Все-таки это дебют за основную команду, тем более это «Спартак». Но сразу после выхода на поле и первого касания по мячу это волнение пропало. Все мысли были только о том, как сыграть лучше в каждом эпизоде и помочь команде.