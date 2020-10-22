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Наумов: «„Локомотив“ заслуженно вырвал очко в игре с „РБ Зальцбург“»

сегодня, 09:54
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча «железнодорожников» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Ред Булл Зальцбург» (2:2).

«Локомотив» заслуженно вырвал это очко. Команда играла на равных с «Ред Булл» и даже выглядела лучше соперников. Но её надломил пропущенный в конце первого тайма мяч. Такие голы «в раздевалку» часто влияют на психологический настрой. Поэтому австрийский клуб сразу после перерыва забил ещё раз и имел моменты для третьего мяча. Позже «Локо» успокоился, вернул инициативу и счёт сравнял. На мой взгляд, соперник такой, что его надо обыгрывать в ответном домашнем матче и выходить с третьего места в весеннюю часть Лиги Европы.

Но, боюсь, борьбой за третье место с «Ред Буллом» дело и ограничится. Шансы клуба выйти в плей-офф Лиги чемпионов невелики. Вот смотрю матч «Бавария» – «Атлетико» — там уровень игры сильно выше. Поэтому выход в Лигу Европы будет успехом для «Локомотива».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:47
Просто повезло, иногда бывает.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:01
"...Позже «Локо» успокоился, вернул инициативу и счёт сравнял..."
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Это не Локо успокоился, а Ред Бул поведя в счёте. Только благодаря этому игра в конце второго тайма более-менее выровнялась. А второй гол Локо это больше "заслуга" австрийского вратаря, чем игроков Локо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:00
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:58
    Молодцы...чё ещё сказать
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 09:55
    Слишком часто говорит.
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