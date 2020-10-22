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Зиеш: «Лэмпард убедил меня перейти в „Челси“»

сегодня, 21:15

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш рассказал, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард сыграл ключевую роль в его решении перейти в лондонский клуб.

Мы разговаривали с Лэмпардом по телефону. Меня впечатлило то, как он рассказывал о своих идеях игры.

Я перешёл из «Аякса», там мы играли в захватывающий футбол, поэтому мы поговорили об этом и о его идеях игры. После этого для меня стало ясно, что он мне доверяет.

У меня были другие варианты продолжения карьеры. Было уже ясно, что я уйду летом. В январе я провёл переговоры с клубом, «Аякс» не хотел меня продавать. Но после зимнего трансферного окна всё произошло очень быстро. Все детали перехода в «Челси» были улажены за 10 дней.

Напомним, что Зиеш дебютировал за «Челси» в матче 5-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).

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Все комментарии
jt8b7ddbaqpx
jt8b7ddbaqpx
сегодня в 21:41
Есть возможность проявить себя.
протон1
протон1
сегодня в 21:29
толку что вы перешли?. результаты камильфо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:27
А если Лэмпард скажет с моста спрыгнуть?!🤣🤣🤣🤣
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:25
Значит нужен
beefs
beefs
сегодня в 21:16
это нормальная рабочая обстановка...
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