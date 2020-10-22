Зиеш: «Лэмпард убедил меня перейти в „Челси“»

Полузащитник «Челси» рассказал, что главный тренер «синих» сыграл ключевую роль в его решении перейти в лондонский клуб.

Мы разговаривали с Лэмпардом по телефону. Меня впечатлило то, как он рассказывал о своих идеях игры.

Я перешёл из «Аякса», там мы играли в захватывающий футбол, поэтому мы поговорили об этом и о его идеях игры. После этого для меня стало ясно, что он мне доверяет.

У меня были другие варианты продолжения карьеры. Было уже ясно, что я уйду летом. В январе я провёл переговоры с клубом, «Аякс» не хотел меня продавать. Но после зимнего трансферного окна всё произошло очень быстро. Все детали перехода в «Челси» были улажены за 10 дней.