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Уткин: «На мой взгляд, Черчесов занимает не своё место»

сегодня, 17:24

Известный комментатор, футбольный эксперт и блогер Василий Уткин поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

На мой взгляд, Черчесов занимает не своё место. Это невозможно утвердить тотально, но можно подтвердить конкретным примером. Миранчук, играющий в самой продвинутой команде Европы, у одного из самых продвинутых тренеров, практически никогда не был основным футболистом сборной России. Фактически он дублёр Головина. Это говорит о неправильной ориентировке работы сборной в принципе. Когда она не в состоянии использовать всего-навсего двух своих очень ярких игроков, созидательных полузащитников, переходящих в атаку – это необъяснимо. Это объясняется только одним: гораздо важнее для сборной России ничего не менять. В схему 8-2 действительно невозможно вписать ни Головина, ни Миранчука. А вообще, для любого тренера, который ставит максимальные задачи для команды, а не для себя – остаться на посту, пара Головин – Миранчук была бы мечтой.

Именно поэтому мне и кажется очень существенным, что мы так реагируем и рассматриваем как нашу общую удачу и счастье, что российский футболист так уверенно дебютирует в Европе. Это то, чего не хватает постепенно становящемуся чиновником Черчесову, чтобы быть действительно важнейшим человеком в сборной России, работающим на её развитие.

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Все комментарии
serh62
serh62
сегодня в 18:45
не только на взгляд Уткина, этот самовлюбленный тренер , занимает не свое место.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:44
Чабан и развитие - несовместимые понятия.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 18:34
Семак. После 1-18 в слабейшей группе ЛЧ ему дорога только в сборную
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:33
Но Стас уважение заслужил, результатом и скорее всего результатами. Так что не мешайте добиваться результатов, а сборная это давно не трамплин для молодых, что и показал пример Миранчука
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:29
Уффф, жара, а кто-то ещё Васю ругал, мол не тот, а он вме тот же
Loko57
Loko57
сегодня в 18:19
Абсолютно резонное мнение.
Ляпсень
Ляпсень
сегодня в 18:09
Абрек вратаря не может выбрать хорошего, а то ещё в полузащитниках должен разбираться, что ли? И так сойдёт...)))
Давайте думать
Давайте думать ответ PiterGrad (раскрыть)
сегодня в 18:02
Он до сих пор готовит команду на игру с Брюгге в Питере)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:02
Он должен трениоовать. Барселону.
particular
particular
сегодня в 18:00, ред.
К сожалению, Стасу от этого и других взглядов - не холодно и не жарко... Он ставленник и потому спокоен... Его снесёт только череда неудач и утрата доверия высоких кабинетов...
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 17:58
Вот все что то комментируют ,обсуждают....а где наш гений тренер Семак?? Новую тактику изучает? как лучше мяч на Дзюбу закинуть?? Где этот овощ тренерский?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 17:55, ред.
Давайте вспомним итальяшек, бабло забрали, а результат ноль, только наш знает как работать в сборной с нашими :(
Хидинг был наш!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Леон Бугаев (раскрыть)
сегодня в 17:53
есть предложения, как усилить команду?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:52
Интересно, если поставить за место Черчеса Валуева, или Карелина, ну, или Рамзана, эффект, результат будет такой-же?).
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:52
Жирный, как всегда, всё объяснил через жо.у, строя из себя заумного эксперта, но направление мысли на этот раз, как ни странно, правильное. В двух словах - Чабан, вон!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 17:52
Тут Остапа понесло, с нашими игроками кто есть, есть шансы тренеру брать что-то?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:50, ред.
Противник ротации состава и мотиватор-матерщиник заработал необходимый гандикап на чемпионате мира 2018 и нехотя дотягивает лямку тренера сборной в ожидании кормушки, прикрепленной к удобному депутатскому креслу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:48
Как Черчесов отматерит пешеходов так они начинают бегать.
Давайте думать
Давайте думать ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 17:46
У Кержакова есть опыт?
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 17:45
Уткин трезвый - трезвые мысли в слова умеет переводить!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 17:45
Кандидаты на пост тренера сборной: Семин, Карпин, Кержаков, Луческу, Игнашевич
dalex83
dalex83
сегодня в 17:44
Стасик, ну Че ты очкуешь...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:42
В сборной Черчеса неважно, кто ты - Головин, Миранчук, Джикия или Шунин. Все должны быть подносчиками снарядов для мирно стоящего рядом с чужой штрафной Зюбы
dalex83
dalex83
сегодня в 17:41
Для чего например Гилерьми, когда Сафронов и Максименко сильнее в разы...
dalex83
dalex83
сегодня в 17:39
Ну точно не НАДО Семака тренером...
Нужен более креативный и просматривающий молодёжь к основе. Смену поколений пора давно делать...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 17:36
Усатый физрук. Не на месте.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:33
Утка уже даже до усача-спариача добрался.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:28
Если дзюба выходит в основе , то о чем еще говорить. Но время есть. Посмотрим.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:25
Этот взгляд у многих...
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