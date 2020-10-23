Модрич — автор лучшего гола в 1-м туре Лиги чемпионов

Гол хавбека «Реала» Луки Модрича в ворота «Шахтёра» признан лучшим в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
В список претендентов также попали Кристиан Рамирес («Краснодар»), Корентен Толиссо («Бавария») и Алехандро Гомес («Аталанта»).
⚽️ Гол недели забил Лука Модрич! 👏👏👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 23, 2020
Согласны с порядком голов? 🧐#ЛигаЧемпионов | @NissanFootball pic.twitter.com/wbT9boe7LX
Бил зряче, с подкруткой, куда целился туда и попал. Гол Алексея лучше.
Бил зряче, с подкруткой, куда целился туда и попал. Гол Алексея лучше.
Подсластили Реал....
Подсластили Реал....