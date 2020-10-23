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Модрич — автор лучшего гола в 1-м туре Лиги чемпионов

сегодня, 16:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Гол хавбека «Реала» Луки Модрича в ворота «Шахтёра» признан лучшим в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В список претендентов также попали Кристиан Рамирес («Краснодар»), Корентен Толиссо («Бавария») и Алехандро Гомес («Аталанта»).

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 17:43
После того, как "облегчили" футбольный мяч, удары с дальнего расстояния получаются искусственно лучшие, бьют на силу, мяч лёгкий во время полёта меняет траекторию, обычно это происходит перед вратарём... Тот же Мирончук, реально подкручивал, забил на классе...
Бил зряче, с подкруткой, куда целился туда и попал. Гол Алексея лучше.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:36
Действительно из этих лучший .И вообще очень даже - мимо двоих проошел--обманул и по уходящему мячу что очень трудно.Читайте азбуку.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:33
Спору нет гол шикарный
Q-J-G
Q-J-G ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 17:32
И кто голосовал) Ну "никаким боком" - он не лучший(
Groove000
Groove000
сегодня в 17:28
Расстояние решает, конечно)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:24
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:20
Влепил неплохо, но на результат не повлиял.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:15
Этот гол даже в десятку лучших не входит!
Подсластили Реал....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:12
Другие не хуже...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 17:06
Модрич проснулся)) как ему дали золотой мяч до сих пор не понимаю))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:04
Но всё равно проиграли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:02
Гол как гол,у Мирончука лучше!
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 16:58
Хорошо Но у Толиссо не хуже
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 16:57
У дзюбы второй
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:49
Но очков Реалу гол не принес
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:47
да нууу , у Гомеса и Салаи голы по шикарнее
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:45
Отличный гол вышел
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