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19-летний Кубо — в числе номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы

сегодня, 01:58

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В списке из 4 человек оказался 19-летний японский хавбек «Вильярреала» Такефуса Кубо, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

Список номинантов:

Дарвин Нуньес («Бенфика») – 3 гола в матче с «Лехом» (4:2);
Юсуф Язиджи («Лилль») – 3 гола в матче со «Спартой» (4:1);
Келечи Ихеаначо («Лестер») – 1 гол и 2 результативные передачи в матче с «Зарёй» (3:0);
Такефуса Кубо («Вильярреал») – 1 гол и 2 результативные передачи в матче с «Сивасспором» (5:3).

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:26
Кубо настойчиво стучится в основу. Эмери придется поломать голову над тем как одновременно использовать и Морено, и японца.
beefs
beefs
сегодня в 02:08
молодец, далеко пойдет...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:07
это круто для него
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