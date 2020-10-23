19-летний Кубо — в числе номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В списке из 4 человек оказался 19-летний японский хавбек «Вильярреала» Такефуса Кубо, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Список номинантов:
Дарвин Нуньес («Бенфика») – 3 гола в матче с «Лехом» (4:2);
Юсуф Язиджи («Лилль») – 3 гола в матче со «Спартой» (4:1);
Келечи Ихеаначо («Лестер») – 1 гол и 2 результативные передачи в матче с «Зарёй» (3:0);
Такефуса Кубо («Вильярреал») – 1 гол и 2 результативные передачи в матче с «Сивасспором» (5:3).