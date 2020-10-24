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Ривалдо: «Класико — отличный шанс для Месси доказать свою преданность»

сегодня, 07:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:00 Не начался

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Реала» в 7-м туре Примеры.

Эль Класико — прекрасная возможность для Лионеля Месси доказать, что он по-прежнему предан «Барселоне». У него было непростое лето и не блестящее начало сезона. Но этот матч — лучший шанс улучшить свою игру и доказать, что он остаётся исключительным футболистом. Победа над «Реалом» придаст ему уверенность до конца сезона.

Этот матч также даёт «Барселоне» шанс оказать давление на «Реал», который проиграл последние два матча — оба на своём поле. Хотя напомню, что «Барса» тоже проиграла «Хетафе» на прошлых выходных.

С другой стороны, «Реал» будет подходить к этой встрече как к возможности оставить неудачные результаты позади. Нас снова ждёт очень страстная игра, даже без болельщиков на трибунах.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Для меня в данном случае слова преданность и предан выглядят однокоренными. Месси доказавал преданность Барсе десятки лет.
Да, за отличную зарплату, но и работу свою он делал отлично.
А когда коснулось уйти- был предан командой. Почему бы Барсе было не пойти навстречу игроку и не отпустить за умеренную плату? Нет, не отпустили. Формально Барса права, есть контракт- отработай.
Но и Месси может дорабатывать его спустя рукава. Зачем рвать жилы, если команда предала?
Преданность должна быть двусторонней.
Сугубо личное мнение...
Королевский Реал
Королевский Реал ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 08:54
А как Барселона с ним поступила, можешь назвать поступки?
shur
shur
сегодня в 08:48
...идиотизм,как будто речь идёт о новобранце! Главное- игра,моменты,голы,
а главное доказательство и противоборство улетело в Турин и не вернётся,
ну разве что в ЛЧ,но эта совсем другая история!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:45
Зидану что бы не выгнали то же необходима только победа))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 08:32
Месси давно уже Барселоне всё доказал. В 5 раз больше самого Ривалдо.

То, как клуб поступил с аргентинцем - запомнится надолго. Игрока не поддержали ни футболисты, ни болельщики. Представляю его эмоции - ощущение, что тебя предали.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:27
Реал - Барселона всегда интересно.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:10
Посмотрим, кто и что наиграет....потом будем рассуждать...
sv_1969
sv_1969 ответ Пьемонтский Князь (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 08:06
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 08:03
    Какая преданость,он должен выйти и сделать свою работу на совесть!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:56
    Шанс для всех...
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