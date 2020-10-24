Ривалдо: «Класико — отличный шанс для Месси доказать свою преданность»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Реала» в 7-м туре Примеры.

Эль Класико — прекрасная возможность для Лионеля Месси доказать, что он по-прежнему предан «Барселоне». У него было непростое лето и не блестящее начало сезона. Но этот матч — лучший шанс улучшить свою игру и доказать, что он остаётся исключительным футболистом. Победа над «Реалом» придаст ему уверенность до конца сезона.

Этот матч также даёт «Барселоне» шанс оказать давление на «Реал», который проиграл последние два матча — оба на своём поле. Хотя напомню, что «Барса» тоже проиграла «Хетафе» на прошлых выходных.

С другой стороны, «Реал» будет подходить к этой встрече как к возможности оставить неудачные результаты позади. Нас снова ждёт очень страстная игра, даже без болельщиков на трибунах.