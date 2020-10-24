Ривалдо: «Класико — отличный шанс для Месси доказать свою преданность»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Реала» в 7-м туре Примеры.
Эль Класико — прекрасная возможность для Лионеля Месси доказать, что он по-прежнему предан «Барселоне». У него было непростое лето и не блестящее начало сезона. Но этот матч — лучший шанс улучшить свою игру и доказать, что он остаётся исключительным футболистом. Победа над «Реалом» придаст ему уверенность до конца сезона.
Этот матч также даёт «Барселоне» шанс оказать давление на «Реал», который проиграл последние два матча — оба на своём поле. Хотя напомню, что «Барса» тоже проиграла «Хетафе» на прошлых выходных.
С другой стороны, «Реал» будет подходить к этой встрече как к возможности оставить неудачные результаты позади. Нас снова ждёт очень страстная игра, даже без болельщиков на трибунах.
Да, за отличную зарплату, но и работу свою он делал отлично.
А когда коснулось уйти- был предан командой. Почему бы Барсе было не пойти навстречу игроку и не отпустить за умеренную плату? Нет, не отпустили. Формально Барса права, есть контракт- отработай.
Но и Месси может дорабатывать его спустя рукава. Зачем рвать жилы, если команда предала?
Преданность должна быть двусторонней.
Сугубо личное мнение...
Да, за отличную зарплату, но и работу свою он делал отлично.
А когда коснулось уйти- был предан командой. Почему бы Барсе было не пойти навстречу игроку и не отпустить за умеренную плату? Нет, не отпустили. Формально Барса права, есть контракт- отработай.
Но и Месси может дорабатывать его спустя рукава. Зачем рвать жилы, если команда предала?
Преданность должна быть двусторонней.
Сугубо личное мнение...
а главное доказательство и противоборство улетело в Турин и не вернётся,
ну разве что в ЛЧ,но эта совсем другая история!!!
а главное доказательство и противоборство улетело в Турин и не вернётся,
ну разве что в ЛЧ,но эта совсем другая история!!!
То, как клуб поступил с аргентинцем - запомнится надолго. Игрока не поддержали ни футболисты, ни болельщики. Представляю его эмоции - ощущение, что тебя предали.
То, как клуб поступил с аргентинцем - запомнится надолго. Игрока не поддержали ни футболисты, ни болельщики. Представляю его эмоции - ощущение, что тебя предали.