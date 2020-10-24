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Куртуа: «Месси — один из лучших игроков в истории наряду с Роналду»

сегодня, 06:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:00 Не начался

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 7-м туре Примеры и противостояния с Лионелем Месси.

Сезон длинный, и в этом матче, как и во всех остальных, разыгрываются три очка. Но очевидно, что победить в этом матче важно для уверенности и чувства собственного достоинства. В Эль Класико, прежде всего, важна честь клуба.

«Барселона» всегда будет в порядке. Я считаю, что все эти разговоры вокруг них идут извне, а внутри команда сплочена. Мы видели, что они хорошо начали сезон и выигрывали матчи. Это будет хорошая, но сложная игра.

У них новый тренер, и они будут действовать иначе, но «Барселона» всегда поддерживает определённый стиль игры, и мы должны быть хороши как с тактической, так и с психологической точек зрения. Надеюсь, мы победим.

Что касается Месси, иногда ты пытаешься найти закономерность в его действиях возле ворот соперника. Но мы говорим о непредсказуемом футболисте. В последнюю секунду всё может оказаться не так, как вы думали изначально. Но вы можете попытаться изучить его.

Несомненно, матч против него всегда носит особенный характер. Ведь это один из лучших игроков в истории наряду с Криштиану Роналду. Здорово выступать против этих футболистов. После можно будет рассказывать своим детям и внукам, как ты играл против них и отражал какие-то их удары.

Напомним, главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра. Это будет его первое Эль Класико.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:09
Звёзды уже стареют.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:02
Куртуа сказал свое мнение и имеет право.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:59
Гном никакой не лучший тем более в истории
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56
Ну прямо Капитан Ачевидность...
shlomo
shlomo
сегодня в 06:53
Посмотрим на ваше с Месси противостояние....:)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:38, ред.
Месси лучший!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:38
Тибо по привычке упомянул рядом с Месси Криша, но на самом деле сейчас в Реале никого сопоставимого по уровню с этими двумя нет.
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