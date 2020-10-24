Куртуа: «Месси — один из лучших игроков в истории наряду с Роналду»

Голкипер «Реала» поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 7-м туре Примеры и противостояния с .

Сезон длинный, и в этом матче, как и во всех остальных, разыгрываются три очка. Но очевидно, что победить в этом матче важно для уверенности и чувства собственного достоинства. В Эль Класико, прежде всего, важна честь клуба.

«Барселона» всегда будет в порядке. Я считаю, что все эти разговоры вокруг них идут извне, а внутри команда сплочена. Мы видели, что они хорошо начали сезон и выигрывали матчи. Это будет хорошая, но сложная игра.

У них новый тренер, и они будут действовать иначе, но «Барселона» всегда поддерживает определённый стиль игры, и мы должны быть хороши как с тактической, так и с психологической точек зрения. Надеюсь, мы победим.

Что касается Месси, иногда ты пытаешься найти закономерность в его действиях возле ворот соперника. Но мы говорим о непредсказуемом футболисте. В последнюю секунду всё может оказаться не так, как вы думали изначально. Но вы можете попытаться изучить его.

Несомненно, матч против него всегда носит особенный характер. Ведь это один из лучших игроков в истории наряду с Криштиану Роналду. Здорово выступать против этих футболистов. После можно будет рассказывать своим детям и внукам, как ты играл против них и отражал какие-то их удары.