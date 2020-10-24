Де Йонг: «Матч с „Реалом“ будет сложным. Но мы уверены в себе»

Полузащитник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в 7-м туре Примеры.

Нас ждёт сложный матч. Эль Класико — это всегда нелегко, потому что «Реал» — хороший соперник, но мы очень уверены в себе, и у нас отличная комана.

Хоть матч и сложный, но будет здорово сыграть в Класико и узнать победителя. Класико — это один из тех матчей, которого любители ждут больше всего.

Я уже сыграл в своём первом Класико на «Камп Ноу» в прошлом году. Ты чувствуешь, что это совсем другая игра, непохожая на другие матчи. Ты знаешь, что весь мир говорит о ней неделями.