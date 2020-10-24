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Де Йонг: «Матч с „Реалом“ будет сложным. Но мы уверены в себе»

сегодня, 07:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:00 Не начался

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в 7-м туре Примеры.

Нас ждёт сложный матч. Эль Класико — это всегда нелегко, потому что «Реал» — хороший соперник, но мы очень уверены в себе, и у нас отличная комана.

Хоть матч и сложный, но будет здорово сыграть в Класико и узнать победителя. Класико — это один из тех матчей, которого любители ждут больше всего.

Я уже сыграл в своём первом Класико на «Камп Ноу» в прошлом году. Ты чувствуешь, что это совсем другая игра, непохожая на другие матчи. Ты знаешь, что весь мир говорит о ней неделями.

Мнение о предстоящем поединке также высказал главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 07:31
"Мы возьмем 3 очка, если победим""
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:23
Матч для Барсы будет сложным.
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