Зидан: «В прошлом году тоже говорили, что мне грозит отставка»

Главный тренер «Реала» прокомментировал слухи о возможной отставке и поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 7-м туре Примеры.

В двух последних матчах «Королевский клуб» потерпел два домашних поражения — от «Кадиса» (0:1) в чемпионате, и от «Шахтёра» (2:3) в Лиге чемпионов.

Я не буду отрицать то, что говорят [об угрозе отставки]. Что изменилось? В прошлом году было то же самое. На чём мне нужно сосредоточиться, так это на моей работе, остальное не имеет значения.

В футболе бывают взлёты и падения, нужно с этим смириться. Сейчас мы хотим сосредоточиться на ближайшей игре и забыть о том, что произошло на днях. У нас есть возможность изменить ситуацию, и это хороший, особенный матч, чтобы это сделать.

«Барселона» всегда остаётся сильной, конкурентоспособной и знает, как играть в хороший футбол. Она всегда может усложнить вам задачу. Знаю, что нас ждёт сложный матч, но это даже хорошо.