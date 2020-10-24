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Зидан: «В прошлом году тоже говорили, что мне грозит отставка»

сегодня, 07:36
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможной отставке и поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 7-м туре Примеры.

В двух последних матчах «Королевский клуб» потерпел два домашних поражения — от «Кадиса» (0:1) в чемпионате, и от «Шахтёра» (2:3) в Лиге чемпионов.

Я не буду отрицать то, что говорят [об угрозе отставки]. Что изменилось? В прошлом году было то же самое. На чём мне нужно сосредоточиться, так это на моей работе, остальное не имеет значения.

В футболе бывают взлёты и падения, нужно с этим смириться. Сейчас мы хотим сосредоточиться на ближайшей игре и забыть о том, что произошло на днях. У нас есть возможность изменить ситуацию, и это хороший, особенный матч, чтобы это сделать.

«Барселона» всегда остаётся сильной, конкурентоспособной и знает, как играть в хороший футбол. Она всегда может усложнить вам задачу. Знаю, что нас ждёт сложный матч, но это даже хорошо.

Сообщалось, что «Реал» уже рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:49
порой предсказывают ошибочно,
но однажды это случится с неизбажностью
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:26
Не даром говорят что в одну реку дважды не войти. Пример Моур и Челси!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 08:21
С языка снял !!!!!!!!)))))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:11
Ещё поражение и стул под ним зашатается.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:03
Как Вилков прям)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:59
Проиграет Барсе,вылетит!
Valeron112
Valeron112
сегодня в 07:54
Зизу провалит лч и ла лигу...беги пока каюта открыта , он и так" Великий".Никто и слова не скажет...ну если успеет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 07:52
Как бы то ни было оба коуча в случае поражения в Классико серьезно подвисают. Впрочем это издержки ответственной должности - необходимость балансировать на краю бездонной пропасти при этом непрерывно жонглируя горящими факелами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:51
Непотопляемый Француз...
ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 07:50, ред.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 07:48
    Зидану пора в Енисей.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 07:42
    ещё пара поражений подряд и выкинут не думая))
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:38
    Посмотрим на сколько хватит кредита доверия...:))))
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