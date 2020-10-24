Зидан: «В прошлом году тоже говорили, что мне грозит отставка»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможной отставке и поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 7-м туре Примеры.
В двух последних матчах «Королевский клуб» потерпел два домашних поражения — от «Кадиса» (0:1) в чемпионате, и от «Шахтёра» (2:3) в Лиге чемпионов.
Я не буду отрицать то, что говорят [об угрозе отставки]. Что изменилось? В прошлом году было то же самое. На чём мне нужно сосредоточиться, так это на моей работе, остальное не имеет значения.
В футболе бывают взлёты и падения, нужно с этим смириться. Сейчас мы хотим сосредоточиться на ближайшей игре и забыть о том, что произошло на днях. У нас есть возможность изменить ситуацию, и это хороший, особенный матч, чтобы это сделать.
«Барселона» всегда остаётся сильной, конкурентоспособной и знает, как играть в хороший футбол. Она всегда может усложнить вам задачу. Знаю, что нас ждёт сложный матч, но это даже хорошо.
Сообщалось, что «Реал» уже рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану.
но однажды это случится с неизбажностью
но однажды это случится с неизбажностью
а как фаны ряла выставили тот убогий видосик из раздевалки во время финала с Атлетико)) ГЕНИЙ! - говорили они) хотя он там вообще ничего не сказал по сути) так, выглядело дёшево
а сейчас ваш гений уже 3ий год будет позориться в ЛЧ, когда есть ВАР и нет Рона. мда, вот вы канешн не ожидали такого поворота! а я вот ожидал)))
а как фаны ряла выставили тот убогий видосик из раздевалки во время финала с Атлетико)) ГЕНИЙ! - говорили они) хотя он там вообще ничего не сказал по сути) так, выглядело дёшево
а сейчас ваш гений уже 3ий год будет позориться в ЛЧ, когда есть ВАР и нет Рона. мда, вот вы канешн не ожидали такого поворота! а я вот ожидал)))