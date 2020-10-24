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«Аякс» разгромил «Венло» со счётом 13:0. У Лассины Траоре пента-трик

сегодня, 19:47
ВенлоЛоготип футбольный клуб Венло0 : 13Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Венло» со счетом 13:0.

Нападающий амстердамцев Лассина Траоре оформил пента-трик и сделал три результативные передачи. Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелар сделали по дублю. По голу забили дос Сантос, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес.

«Аякс» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице Эредивизие. «Венло» (5 очков) на 10-м месте.

«Венло» — «Аякс» 0:13 (0:4)
Голы: Эккеленкамп 13, Траоре 17, Траоре 32, Тадич 44, Траоре 54, дос Сантос 55, Эккеленкамп 57, Блинд 59, Траоре 65, Хунтелар 74 (пенальти), Хунтелар 76, Мартинес 78, Траоре 87

«Венло»: ван Круй, Пахоник, Кум, Свинкельс, Шмитц, Линтхорст (Ван Дийк 69), Пост (Янссен 46), Хунт (Гельми 62), Машаш (Румер 46), Якумакис (Эссанусси 79), ван Круй
Главный тренер: Де Конинг Ханс.

«Аякс»: Онана, Клайбер, Шуурс, Блинд (Альварес 70), Тальяфико (Мартинес 46), Классен, Гравенберг (Хунтелар 70), дос Сантос (Лабиад 70), Эккеленкамп, Тадич (Промес 46), Траоре
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Пост 18

Удаления: Кум 52

Судья: Маккели Данни.

Ранее на этой неделе «Аякс» потерпел поражение в матче Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:16
Показатель слабости лиги, только и всего.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Ruslan3132 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 20:14
Это другой Лассина
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 20:12
Аякс в плей офф ЛЧ столько же накидает чемпионам серии Б
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:12
Вроде и не с молодёжкой играли.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:09, ред.
Венло в Серию А ,спокойно выйграет чемпионат
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:08
Круто! А представляете сколько бы они Барселоне на колотили?? Страшно представить. 2-8 и 11-1 это еще покажется цветочки!
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр ответ ЮHBА (раскрыть)
сегодня в 20:06, ред.
    УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
    УзБаГоЕнЫй МаСтЕр ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 20:04
    Правда только весь мир видел 2-8, венло бы закинуло Барселоне минимум 50 это уже любительский клуб над которым все в мире ржут) даже хоббит свалить хочет с этого позора
    ЮHBА
    ЮHBА ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 20:04
    Не стал уж совсем обижать местных зебр, это и так понятно что в районе 30-35 мячей Аякс юве забил бы.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 20:03, ред.
    А сколько они юве забили бы?боюсь представить
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 20:01
    порезвились.
    David Young
    David Young ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 20:01
    "Это норма."
    Qatar Airways
    Qatar Airways ответ ЮHBА (раскрыть)
    сегодня в 19:57
    Где-то 15-0 Ювентус был бы разгромлен Венло, а Аякс мог бы им и три десятка мячей забить.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 19:55
    Слов нет....это что то запредельное...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 19:53
    Какой-то нереальный счёт.
    ЮHBА
    ЮHBА
    сегодня в 19:53
    Получается ювентус они разгромили бы где-то 15-0.
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 19:53
    венло ещё то
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 19:52
    Венло нужно срочно в РПЛ заявить, по духу наша команда.
    karnager
    karnager
    сегодня в 19:52
    Лосины не ретузы, забивать умеют !
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 19:48, ред.
    У так от
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 19:48
    равная игра была
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    сегодня в 19:48
    Сногсшибательный результат.
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