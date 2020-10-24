«Аякс» разгромил «Венло» со счётом 13:0. У Лассины Траоре пента-трик

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сегодня, 19:47

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Венло» со счетом 13:0.

Нападающий амстердамцев Лассина Траоре оформил пента-трик и сделал три результативные передачи. Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелар сделали по дублю. По голу забили дос Сантос, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес.

«Аякс» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице Эредивизие. «Венло» (5 очков) на 10-м месте.

«Венло» — «Аякс» 0:13 (0:4)

Голы: Эккеленкамп 13, Траоре 17, Траоре 32, Тадич 44, Траоре 54, дос Сантос 55, Эккеленкамп 57, Блинд 59, Траоре 65, Хунтелар 74 (пенальти), Хунтелар 76, Мартинес 78, Траоре 87

«Венло»: ван Круй, Пахоник, Кум, Свинкельс, Шмитц, Линтхорст (Ван Дийк 69), Пост (Янссен 46), Хунт (Гельми 62), Машаш (Румер 46), Якумакис (Эссанусси 79), ван Круй

Главный тренер: Де Конинг Ханс.

«Аякс»: Онана, Клайбер, Шуурс, Блинд (Альварес 70), Тальяфико (Мартинес 46), Классен, Гравенберг (Хунтелар 70), дос Сантос (Лабиад 70), Эккеленкамп, Тадич (Промес 46), Траоре

Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Пост 18

Удаления: Кум 52

Судья: Маккели Данни.

Ранее на этой неделе «Аякс» потерпел поражение в матче Лиги чемпионов.